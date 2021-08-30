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30 августа 2021, 17:08

4 правильных внедорожника с «запаской» на задней двери

Встретить сегодня автомобиль с креплением запасного колеса к двери багажника большая редкость. Во многом по той простой причине, что классических внедорожников почти не осталось.
Фото: Mercedes-Benz
4 правильных внедорожника с запаской на задней двери
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Фото: Land Rover

Герои вчерашних дней

Именно такие машины и использовали указанную конструкцию. За примерами далеко ходить не будем: Toyota Land Cruiser 90 Prado и Toyota Land Cruiser 120 Prado, Nissan Patrol IV поколения (1987-1997 г.г.), Nissan Terrano (версии до 2006 года), Chevrolet Blazer в 3-дверном исполнении (начала нулевых). Это лишь часть того, что мы с вами помним по недавней нашей истории.

Наряду с классикой внедорожного фронта «запаску» на «спине» несли и некоторые представители семейства кроссоверов. Здесь на память приходят, прежде всего, Suzuki Grand Vitara, Toyota RAV4 (вплоть до IV поколения, до 2013 года), Chery Tiggo первого поколения – тот самый, что выпускался на заводах «Автотор» в Калининграде (до 2008 года), ТагАЗ в Таганроге (под именем Vortex Tingo) и Derways в Черкесске (до 2016 года).

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Но больше всех, как мне помнится, удивил субкомпактный Ford EcoSport, приехавший в Россию в 2014-м и сразу же вставший на конвейер в Татарстане. Мало кто мог ожидать подобную конструкцию от SUV с, мягко говоря, очень скромными (4325x1765x1670 мм) габаритами.

Плюсы и минусы

Решение автопроизводителя разместить запасное колесо на двери багажника имеет как преимущества, так и недостатки. В числе первых отметим возможность запросто произвести замену колеса, поскольку доступ к «запаске» ничем не ограничен и операцию можно провести даже при увязшем в грязи автомобиле.

В большинстве случаев запасное колесо «упаковывают» в специальный пластиковый бокс, который несет на себе печать эстетики или, другими словами, является одним из элементов украшения автомобиля. Мы не зря вспомнили о классических внедорожниках – в том числе благодаря пятому колесу сзади формируется образ настоящего мужского автомобиля.

Явный же недостаток такого решения – «скрадывание» обзора назад. Кто ездил – знает: заднее стекло слегка перекрывается крупноразмерным боксом для «запаски» или же самим этим «катком». Более того, в местах крепления отсека для «запаски» и задней двери нередко образуются следы коррозии, избавиться от которой ох как непросто. Как результат, через 7-10 лет активной эксплуатации хозяева SUV сталкиваются с вполне реальной дилеммой: переваривание крепления либо замена задней двери, изъеденной «рыжей бестией».

Lada Niva Travel

ВАЗ (Lada) Niva Travel
От 1.7 л, 80 л.с
Новый от 723 160 до 1 044 343 Р

В актуальной линейке автопроизводителей, официально представленных в России, «запаску» на «спине» имеют три главных игрока. Самый дешевый из них - Lada Niva Travel. Стартовая стоимость этого компактного внедорожника - 796 900 рублей (комплектация Classic), топовая (Luxe Off-Road) – 958 900 рублей.

Как мы уже не раз сообщали, Lada Niva Travel – ничто иное, как переработанная версия много лет собиравшегося на мощностях предприятия «GM-АвтоВАЗ» внедорожника Chevrolet Niva. С переходом завода под крыло «АвтоВАЗа» старевший биодизайн «Шеви» канул в Лету, и облик автомобиля обрел более-менее современный вид. Хороший ли, неудачный, спорный или не очень – все это субъективно. Непреложным фактом остается другое: в техническом плане автомобиль остался прежним.  

У Lada Niva Travel несущий кузов, независимая передняя и зависимая задняя подвески, гидравлический усилитель рулевого управления и тормозная система, имеющая дисковые устройства спереди и барабанные сзади. По умолчанию автомобилю полагаются 5-ступенчатая «механика» и постоянный полный привод (тяга делится между осями в равных долях) с понижающей передачей и межосевой блокировкой.

Двигатель – 4-цилиндровый рабочим объемом 1,7 литра с распределенным впрыском и 16-клапанным ГРМ, генерирующий 80 сил при 5000 об/мин и 127 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Быстро разогнать машину мотор не в состоянии: на ускорение до «сотни» уходит 19 секунд, а «максималка» не превышает 140 км/ч. В смешанных условиях требуется более 10 литров топлива на каждые 100 км пробега.

УАЗ «Хантер»

УАЗ Hunter
От 2.2 л, 114 л.с
Новый от 879 500 до 1 178 900 Р

Автомобиль из разряда «не стареют душой ветераны». Еще недавно, помнится, имя «охотника» писали латынью, сегодня вернулись к славянской азбуке. И правильно. Ценник - от 917 000 рублей («Классик Fleet») до 1 178 900 рублей («Экспедиционный»). Всего 4 уровня оснащения.

«Хантер» пришел на смену культовым моделям УАЗ-469/3151, поступил в серийное производство осенью 2003 года и продолжил славные традиции своих предков, завоевав почет и уважение у самых разных слоев населения. За свой длинный жизненный цикл неоднократно обновлялся. Подчеркнуто утилитарный 5-дверный кузов лишен обтекаемости, зато всем своим видом демонстрирует готовность к покорению бездорожья. Основа облика - банальный передок с круглой оптикой и ровным капотом, слегка «подкаченные» боковины с высокой крышей и большими арками колес, плюс монументальный «задок» с подвешенной «запаской» и фонарями.

Дорожный просвет – 210 мм, угол въезда – 50 градусов, угол съезда – 39 градусов, глубина преодолеваемого брода – 500 мм. Двигатель – ЗМЗ мощностью 134,6 л.с., крутящий момент - 217 Нм. Передняя пружинная подвеска проста в обслуживании. Задняя подвеска - с трехлистовыми рессорами.

Совместно с ДВС устанавливаются 5МКП и жестко подключаемый полный привод типа «part-time» с 2-ступенчатой «раздаткой» и понижающим рядом. Двигаться «Хантер» может в 3 режимах: 2H – запас тяги в полном объеме уходит на задние колеса; 4H – момент делится между осями в соотношении 50:50; 4L – полный привод и пониженный ряд передач для обеспечения максимальной тяги (предназначен для тяжелого бездорожья). На асфальте не боец – до «сотни» едет более 30 секунд, «максималка» - 130 км/ч.

Mercedes-Benz G-Class

Mercedes G
От 2.9 л, 330 л.с
Новый от 12 711 600 до 24 810 144 Р

Как и наши герои, внедорожник с историей. Разве что ее измерение несколько иное. Начал свою «карьеру» в 1979-м, в армии. Но легко и быстро переквалифицировался в добротного «гражданина», дожив до звания полноправного представителя премиум-класса. При этом автомобиль не изменил заложенной в него философии и до сего дня сохранил недюжинный внедорожный потенциал.

Стартовая цена - 11 730 000 рублей, это за версию G 350 d с рядным 3-литровым 249-сильным дизелем. Того же объема дизель, но в силовом исполнении 330 «лошадей» (версия G 400 d) – это уже 13 280 000 рублей. Далее по ранжиру следует бензиновая модификация G 500 с 4-литровым V8 мощностью 422 л.с., ее стоимость – 15 330 000 рублей. 585-сильная версия AMG G 63 стоит немыслимых 19 840 000 рублей. Только на ежемесячные выплаты по кредиту придется откладывать более 225 тыс. рублей.

Актуальное поколение имеет внутризаводскую маркировку «W464», впервые показало себя зимой 2018 года на мотор-шоу в Детройте. «Гелендваген» по-прежнему «квадратный» и крутой, с внешними петлями дверей. В длину автомобиль насчитывает 4715 мм, ширина составляет 1881 мм, высота - 1951 мм. Между колесными парами укладывается база величиной 2850 мм, дорожный просвет – 241 мм. В снаряженном состоянии внедорожник весит 2425-2442 кг в зависимости от модификации, полная масса превышает 3 тонны. Салона рассчитан на 5 седоков, в нем круто и комфортно, масса полезных «фишек». Объем багажника составляет 667 литров, со сложенным в соотношении «60:40» вторым рядом увеличивается до 1941 литра. Запасное колесо подвешено на пятой двери.

Land Rover Defender
От 2 л, 300 л.с
Новый от 5 077 000 до 10 351 000 Р

G-Class оснащается 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic и полноприводной трансмиссией с центральным механическим дифференциалом, распределяющим тягу в нормальных условиях асимметрично – в соотношении «40:60» в пользу задней оси. Есть принудительные блокировки всех трех дифференциалов (центр замыкает электронноуправляемая муфта) и раздаточная коробка с понижающей передачей.

Land Rover Defender

Самый свежий в нашем обзоре внедорожник. Премьера Defender 110 второго поколения прошла осенью 2019 года на автошоу во Франкфурте. Со своим легендарным прародителем актуального внедорожника роднит только имя и концепция – во всем остальном «Дэф» изменился кардинально и, прежде всего, в техническом плане – у него больше нет рамы и неразрезных мостов, зато появилась алюминиевая платформа с несущей конструкцией кузова и полностью независимые подвески с пневмостойками.

5-дверный Defender 110 – автомобиль полноразмерный (5018x2105x1967 мм), колесная база - 3022 мм, дорожный просвет в стандартном положении - 218 мм, а во внедорожном – 291 мм (при этом кузов можно поднять еще на 70 мм). При необходимости внедорожник потянет за собой прицеп массой до 3,5 тонны. Моторов на выбор три: 2 литра (200 сил), 3 литра (249 сил) – оба дизели плюс бензиновый агрегат 3 литра (400 сил).

Согласно данным российского сайта Land Rover, в настоящее время на продажу выставлены Defender по цене от 5 311 000 до 8 464 000 рублей.

С некоторой оговоркой

Это мы про универсал Lada Largus, который пусть и не внедорожник, и его «запаска» штатно располагается под автомобилем или в багажнике, но есть особый случай. В случае установки газобаллонного оборудования (ГБО) запасное колесо можно перенести на дверь багажника. Для этого существует специальный аксессуар, который называется «кронштейн для крепления запасного колеса» («калитка»). Стоит он в диапазоне 2 800 – 5 000 рублей.

В Сети можно подобрать и колпак запасного колеса для Lada Largus, который предназначен для снижения уровня загрязнения и защиты от механических повреждений «запаски», установленной на кронштейн запасного колеса. Стоимость – в районе 1 800-2 000 рублей. 

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р), УАЗ Hunter (от 669 990 Р), Mercedes G (от 1 150 000 Р), Land Rover Defender
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