4 причины обслуживать машину в официальном сервисном центре
Выгода при перепродаже машины
Если вы предоставите будущему покупателю документы, подтверждающие прохождение всех сервисных мероприятий в официальном автосервисе, то это будет большим плюсом.
Хорошее оснащение и строгое следование техрегламенту
Не в каждом автоцентре есть такой набор профессиональных инструментов, как у официалов, чего уж говорить о гаражных мастерских. Обращаясь в официальный сервис, вы будете уверены, что там есть весь набор инструментов для любых работ с вашей моделью автомобиля. Более того, мастера сервиса досконально изучили конструктивные особенности всех моделей бренда, чьи машины обслуживают, и понимают тонкости работы с ними. Они знают не только как правильно заменить какой-то узел в вашей машине, но еще и умеют делать это быстро и качественно.
Оригинальные запчасти
Не стоит недооценивать важность оригинальных запчастей. Возможность получить такие запчасти без риска нарваться на подделку или некачественную установку, не говоря уже о подмене запчастей – важное преимущество обслуживания у официалов. Помните поговорку – скупой платит дважды. С дешевыми аналоговыми запчастями все то же самое, зачастую они выходят из строя раньше, чем оригинальные.
Гарантия на работы
В официальном сервисном центре все работы подлежат гарантии, они фиксируются в накладной и, если что-то случится в период гарантийного срока – сервис решит проблему бесплатно. Причем можно не сомневаться, что сервис выполнит свои обязательства. Сервис – часть структуры бренда и также работает на его репутацию, а в наше время конфликтные ситуации слишком дорого обходятся имиджу. Вы получаете гарантию не только на работы, но и на все замененные запчасти. Может запчасть была с браком или механики ошиблись при установке – поди теперь докажи. Готовы вы тратить время и деньги на экспертизы, судебные разбирательства, доказывая факт продажи некачественного товара или услуг? Вряд ли.
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