4 признака износа ГРМ
Снижение производительности двигателя
ГРМ обеспечивает синхронность работы вашего двигателя, если он неисправен, работа двигателя будет нарушена и возникнут проблемы с производительностью. Если вы заметили перебои в работе из-за пропусков зажигания, стоит посмотреть на состояние ремня ГРМ. Даже до момента появления явных перебоев в работе, вы можете заметить, что двигатель работает как-то иначе, непривычно.
Тикающий звук
Важно слушать, как работает двигатель – любой нехарактерный звук говорит о неисправности какого-то узла. Для неисправного ремня ГРМ таким звуком будет тиканье.
Количество выхлопных газов
Если работа двигателя нарушена, и он трудится на износ, то вы обязательно заметите увеличившееся количество выхлопных газов. Неисправность ремня ГРМ может привести к дисбалансу в топливно-воздушной смеси, что так же будет причиной увеличения объема выхлопа.
Не запускается двигатель
Если игнорировать все признаки износа ремня ГРМ, то однажды он просто порвется. Если это произойдет во время движения, то ваш двигатель может серьезно пострадать. Так что считайте большим везением, если разрыв случится уже после остановки машины. При попытке запустить двигатель стартер будет пытаться провернуть вал, но зажигания не произойдет.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий