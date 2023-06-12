4 самых интересных гибридных автомобиля в России в 2023 году

Ранее мы писали Взгляните на роскошный китайский седан за 8,3 млн рублей В середине апреля 2023 года российские дилеры Voyah начали принимать заказы на новый седан Passion («Страсть») ... Читать далее

Журналисты портала «Автоновости дня» изучили актуальные предложения российских дилеров и назвали пять самых интересных гибридных модели по состоянию на июнь 2023 года. Открывает список китайский кроссовер Skywell HT-i, продажи которого стартовали в начале месяца. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 103 л.с. и электромотора отдачей 177 сил. Емкости тяговой батареи (21,7 кВт-ч) хватает на 81 километр в чистом электрическом режиме. Базовая комплектация стоит минимум 3 990 000 рублей.

Второе место досталось китайскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro e+. В состав гибридной силовой установки входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Компанию ему составляют два электромотора совокупной мощностью 88 л.с. Кроссовер может проехать до 1 000 километров при условии полного бака и полностью зараженной батареи. Стоит такой автомобиль с учетом всех скидок – от 3 919 900 рублей. Запас хода на чистом электричестве составляет 75 километров.

Фото: Voyah

Остальные гибриды стоят существенно дороже. Например, топовый полноприводный гибридный китайский кроссовер Voyah Free с мощной силовой установкой на 693 л.с. и запасом хода свыше 650 километров оценили минимум в 7 490 000 рублей. Гибридный минивэн Voyah Dream, суммарная отдача силовой установки которого достигает 393 сил, а запас хода – 750 километров, стоит не менее 9 290 000 рублей.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах