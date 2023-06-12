4 самых интересных гибридных автомобиля в России в 2023 году
Второе место досталось китайскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro e+. В состав гибридной силовой установки входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Компанию ему составляют два электромотора совокупной мощностью 88 л.с. Кроссовер может проехать до 1 000 километров при условии полного бака и полностью зараженной батареи. Стоит такой автомобиль с учетом всех скидок – от 3 919 900 рублей. Запас хода на чистом электричестве составляет 75 километров.
Остальные гибриды стоят существенно дороже. Например, топовый полноприводный гибридный китайский кроссовер Voyah Free с мощной силовой установкой на 693 л.с. и запасом хода свыше 650 километров оценили минимум в 7 490 000 рублей. Гибридный минивэн Voyah Dream, суммарная отдача силовой установки которого достигает 393 сил, а запас хода – 750 километров, стоит не менее 9 290 000 рублей.
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В течение последнего года на российском рынке один за другим появляются современные кроссоверы с полностью электрической силовой установкой. Стоят такие модели заметно дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания.Читать далее
-
09.05.2023, 11:01
Новая версия Chery Tiggo 8 Pro с расходом 1 литр на сотню доступна дла предзаказа: цена
Российские дилеры Chery начали принимать предварительные заказы на новую 235-сильную гибридную версию Tiggo 8 Pro с приставкой e+. Первые клиенты получат свои автомобили ближе к концу месяца.Читать далее
-
16.04.2023, 10:54
5 самых доступных 7-местных кроссоверов в России в апреле 2023 года
Семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для большой семьи и отличной заменой минивэну. Самый доступный вариант обойдется в апреле 2023 года в 2,3 млн рублей.Читать далее
-
06.03.2023, 00:05
5 самых доступных электрических кроссоверов в России
Электрокары в нашей стране приживаются с трудом. Но если раньше дилеры продавали только модели премиального сегмента, то в последнее время на рынке стали появляться относительно бюджетные электромобили.Читать далее
-
27.02.2023, 15:35
Chery везет в Россию очень экономичный кроссовер: расход 1 литр на «сотню»
Российский офис Chery анонсировал скорый выход на наш рынок новейшей и очень экономичной версии Сhery Tiggo 8 Pro. На 100 километров пути кроссоверу требуется всего один литр бензина.Читать далее
-
20.02.2023, 00:05
5 самых экономичных китайских кроссоверов в России
Цены на заправках постепенно ползут вверх. Показатель топливной экономичности все чаще становится одним из важных параметров, влияющих на выбор того или иного автомобиля.Читать далее
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