4 самых крутых автомобиля из коллекции Уилла Смита
В его гараже можно найти уникальные классические автомобили, например, Ford Mustang 1965 года. Но есть в ней и современные роскошные машины, выпущенные ограниченным тиражом, такие как Bentley Azure. Все они неизменно притягивают взгляды прохожих и вызывают зависть у коллег по цеху.
Maybach 57S
Maybach – это вершина сегмента ультра-роскоши в автомобильной промышленности. Сверхъестественное внимание к деталям, когда дело доходит до внутреннего комфорта и динамики, завораживает. Модель представили публике в 2005 году на Женевском автосалоне. Она построена на одной платформе с Rolls-Royce Phantom и оснащена 6,0-литровым битурбомотором V12, выдающим впечатляющие 628 л.с. С ним массивный седан разгоняется до первой сотни всего за 5 секунд.
Отделка салона – это изысканное сочетание кожи Napa и натурального дерева. К услугам пассажиров – комфортабельные кресла с массажем, подогревом и электрорегулировками. Всего было выпущено 300 экземпляров Maybach 57S стоимостью более 350 тысяч евро. Один из них оказался в коллекции Уилла Смита.
Rolls-Royce Ghost
Rolls-Royce Ghost – это особый автомобиль, созданный для демонстрации богатства его пассажиров. Внушительный внешний вид, обширный список функций и высочайший уровень качества создают непревзойденную атмосферу изысканности и роскоши. Динамика этого массивного автомобиля заслуживает уважение благодаря 6,7-литровому двигателю V12, способному развивать впечатляющие 570 л.с. С места до «сотни» он разгоняется за 4,6 секунды.
Уникальный интерьер Ghost представляет собой удачное сочетание первоклассных материалов отделки и многочисленных опций комфорта, которые подчеркивают его роскошь и эксклюзивность. В оснащение входит премиальная изготовленная на заказа аудиосистема с 18 динамиками и медиасистема с поддержкой Apple Сarplay и Android Аuto. К услугам пассажиров второго ряда еще два экрана. Электронные ассистенты помогают водителю на дороге и заботятся о безопасности пассажиров. За все это Уилл Смит выложил не менее 270 тысяч евро.
Tesla Roadster
Tesla известна своим непревзойденным уровнем инженерных инноваций. Вечное стремление Илона Маска предложить клиентам самые невероятные характеристики за счет электрификации внушает уважение. Родстер - яркий пример того, что суперкар может быть экологически чистым.
Дизайн Roadster разработан с учетом законов аэродинамики. Он выглядит стильно и агрессивно одновременно. Динамические характеристики суперкара вызывают благоговейный трепет: он разгоняется до первой «сотни» за 1,9 секунды. При этом дальность хода без подзарядки приближается к тысяче километров. Элементы новаторства заметны и в интерьере. В Roadster с абсолютным комфортом могут разместиться четыре человека. Съемная стеклянная крыша – это бонус как для поклонников скорости, так и для любителей острых ощущений. Стоит это чудо инженерной мысли порядка 250 тысяч долларов.
Bentley Azure
Британский автопроизводитель демонстрирует с помощью Bentley Azure свое технологическое мастерство в сочетании со 100-процентной роскошью. Непревзойденный драйверский характер дополняет стильный и комфортабельный интерьер. Такую комбинацию может предложить только кабриолет.
Azure оснащен 6,75-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает впечатляющие 450 л.с., а разгон 0-100 занимает не более 6 секунд, что можно назвать впечатляющим результатом, учитывая габариты и массу этого кабриолета Bentley. Роскошный Azure стоимостью 320 тысяч евро – один из самых дорогих автомобилей в коллекции Уилла Смита. Хотя в ней еще много заслуживающих внимания машин: от мощных спорткаров (например, BMW i8) до внушительных внедорожников (Cadillac Escalade). Можно не сомневаться, что в ближайшее время в его коллекции появится еще много достойных моделей.
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