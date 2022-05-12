4 самых опасных запаха в автомобиле

Запах топлива



Один из самых опасных запахов в автомобиле – это запах бензина, дизеля или газа. Он свидетельствует о негерметичности топливной системы и о возможной утечке топлива. При появлении такого запаха, если при этом вы не находитесь на заправочной станции, следует немедленно заглушить двигатель и отправить машину в сервис на эвакуаторе.

Запах горелого масла



Такой запах может появиться из-за проблем с двигателем или с коробкой передач. Кроме того, может быть повреждена прокладка клапанной крышки двигателя, а через нее на поверхность двигателя попадает масло, которое подгорает и становится причиной неприятного запаха.

Резкий паленый запах



Появление паленого запаха может свидетельствовать о целом ряде неисправностей: от коробки передач до тормозной системы и пробуксовки колес. У машины могут подклинивать суппорты, а возможно, водитель забыл снять автомобиль с «ручника». Кроме того, запах жженого диска сцепления очень напоминает запах горящих тормозных колодок. И тот, и другой запахи наиболее ярко проявляются при езде в пробках.

Сладковатый запах



Необычный сладковатый запах говорит о проблемах с системой охлаждения. В химический состав любого антифриза входит этиленгликоль, обладающий приторно-сладковатым запахом. При повреждении насоса, течи патрубков или неисправности радиатора на работающем автомобиле из системы вытекает горячий антифриз, который быстро испаряется.

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