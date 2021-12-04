4 совета, как защитить машину от зимних напастей
Гараж и подземный паркинг
Не будем отрицать – закрытая от мороза и осадков парковка в зимнее время спасает от кучи проблем: не так промерзает машина, не образуется ледяная корка, да и снегом машину не занесет. В общем, гараж и крытый паркинг – это тема! Но, позвольте добавить ложку дегтя – и гараж и паркинг хороши только тогда, когда они обогреваются и вентилируются. Иначе в них образуется повышенная влажность, которая не принесет пользы вашему авто. А прибавьте к этому грязь и реагенты, налипшие на днище вместе со снегом, и станет совсем печально.
Мытье машины
Осень – это бесконечная грязь и слякоть, поэтому стоит наступить морозным дням, как все мчатся на автомойку, а кто-то бежит во двор с ведром горячей воды. Желание понятное и правильное, но нужно учитывать пару правил:
- Нельзя в сильный мороз мыть не прогретую машину, тем более горячей водой, так что если моете самостоятельно, сделайте это после поездки куда-то;
- После мойки машину нужно просушить, особое внимание стоит уделить резиновым уплотнителям, их желательно обрабатывать силиконом после каждой зимней помывки. Другая проблема – примерзание тормозных колодок. Рекомендуется зимой просушить тормоза, прежде чем припарковать машину на ночь. Для этого просто нужно проехать небольшой участок дороги периодически притормаживая. В результате соприкосновения тормозных колодок и дисков их поверхность нагреется, а влага испарится.
Тщательно промывайте колеса
Зимой мы часто ездим по грязной снежной каше, в итоге без всяких поездок по сельскому бездорожью диски набирают килограммы грязи. Следствием этого является дисбаланс колес, поэтому чтобы не наведываться в шиномонтаж как на работу, проследите, чтобы ваши колеса тщательно промывали со всех сторон. И не забудьте потом просушить тормоза.
Борьба с конденсатом
Все думают, что бороться надо с конденсатом только в салоне, но, увы, он опасен не только там. Если вы привыкли опустошать бензобак, прежде чем заполнить его вновь – воздержитесь от этой привычки зимой. Рекомендуется всегда держать бак хотя бы наполовину полным, иначе в пустой части начнет появляться конденсат.
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