4 способа перестать чистить дворники от снега и льда
Силиконовая смазка
Зимой эта вещь помогает резиновым уплотнителям сохранять эластичность и не примерзать под действием конденсата или сырости после мытья машины. С дворниками работает также. Нанесите небольшое количество смазки и распределите по резиновой части щетки, главное не забудьте удалить лишний силикон с рабочей грани щетки, чтобы она не оставила на стекле масляные разводы.
Изопропиловый спирт
Принцип тот же, что у силикона, только цена ниже и эффект короче. Стоит литр изопропилового спирта около 300 рублей, вам его хватит на весь сезон. Можно протереть щетку дворника и обычной водкой или медицинским спиртом. Хорошо работает во время снегопада, если вам нужно оставить машину на улице и уйти на несколько часов. Нанесенный с вечера до утра может не продержаться, тут надо экспериментировать.
Зимние дворники
От народных и бюджетных способов переходим к технологичным. Вы легко найдете в любом магазине стеклоочистители с маркировкой Ice или Winter, цена будет варьироваться от пары сотен до пары тысяч рублей. Если модель машины позволяет, лучше взять недорогие каркасные, особой разницы с более дорогими нет, они все служат не более одного сезона.
Обогреваемые дворники
Самый дорогой и эффективный способ, конечно же, установить дворники с электроподогревом. Вложиться придется один раз в покупку щеток и их подключение, в дальнейшем можно будет просто менять резинки, как у любых других.
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