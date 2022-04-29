4 яркие мировые автопремьеры мая 2022 года
Редакция портала Carsweek рассказала, какими новинками автопроизводители порадуют публику в мае 2022 года и назвала четыре главные автомобильные премьеры.
Новый Range Rover Sport
Самой долгожданной премьерой можно назвать дебют британского внедорожника Range Rover Sport нового поколения. Презентация модели состоится 10 мая. Ожидается, что дизайн новинки будет выдержан в духе свежего Range Rover последней генерации, который представили осенью 2021 года. Технические данные держат в строгом секрете.
Прототип водородного Renault
Компания Renault уже опубликовала полноценный тизер новинки и назвала дату премьеры – 19 мая. Концепт-кар покажут на выставке ChangeNOW 2022. В состав силовой установки войдет классический двигатель внутреннего сгорания, который будут подпитывать водородные элементы.
Новый Jeep Meridian
Прием заказов на кроссовер нового поколения начнется 1 мая. Meridian построен на одной платформе с Jeep Compass, но оказался на 364 мм длиннее, а расстояние между осями – на 146 мм больше, что позволило разместить в салоне третий ряд сидений. Внешне новинка похожа на Grand Cherokee L. На первом этапе покупателям предложат исключительно дизельную версию с 2,0-литровым мотором мощностью 170 л.с.
Chevrolet Tracker RS
«Заряженная» версия кроссовера предназначена для китайского авторынка. Под капотом находится 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 184 л.с., который работает в паре с вариатором, привод – исключительно передний. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 7,8 секунды или на 1,1 секунды быстрее, чем версия без индекса RS. Автомобиль должен поступить в продажу в середине мая, но цены пока не объявлены.
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