29 марта 2018, 18:59

450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России

Не успела Audi представить на автосалоне в Нью-Йорке 5-дверный лифтбек RS5 Sportback, как российский офис компании уже пообещал привезти новинку через год. Пятидверка, оснащенная «битурбошестеркой» от Porsche Panamera, разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды.
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  450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России Audi RS5 450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России Audi RS5 450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России Audi RS5 450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России Audi RS5 450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России
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фото
  
Audi RS5
Выпускается с 2012 г.
Новый 3 681 900 Р
Дизайн спортивного лифтбека выполнен в духе купе RS5. Автомобиль выглядит более агрессивно благодаря крупным воздухозаборникам, массивным колесным аркам, карбоновой отделке боковых зеркал, 19-дюймовым дискам и внушительным овальным патрубкам выпускной системы. В салоне о принадлежности к «заряженной» серии свидетельствуют надписи на ковриках, ремни безопасности с красными акцентами, кожаные спортивные сидения и руль. В список базового оснащения входит трехзонный «климат», электропривод 5-й двери, 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Техническая начинка практически полностью перешла по наследству от купе RS5. Лифтбек получил тот же 2,9-литровый бензиновый битурбо V6 (450 л.с., 600 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и классической системой полного привода quattro. Подвеска перенастроена и чуть занижена (на 7 мм). Несмотря на то, что лифтбек тяжелее купе на 110 килограмм, он демонстрирует прекрасную динамику. Ускорение с места до 100 км/ч занимает 3,9 секунды против 3,7 секунды у купе. Максимальная скорость – 249 км/ч.

Прямых конкурентов у RS5 Sportback нет. У BMW M нет пятидверок 3- или 4-Series. В модельном ряду Mercedes-AMG мощный универсал C63 (476 л.с.) предлагается только с задним приводом. Поэтому он, скорее, занимает одну нишу с Audi RS 4 Avant. 

В США и Канаде продажи Audi RS5 Sportback стартуют до конца нынешнего года. В российском офисе Audi пообещали привезти новинку в первой половине следующего. Сейчас в салонах дилеров Audi цены на купе RS5 начинаются от 5 540 000 рублей.
Новинки и концепт кары Ауди РС5
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450-сильная Audi RS5 Sportback доедет до России
{{model_2968}}Дизайн спортивного лифтбека выполнен в духе купе RS5. Автомобиль выглядит более агрессивно благодаря крупным воздухозаборникам, массивным колесным аркам, карбоновой отделке боковых зеркал, 19-дюймовым дискам и внушительным овальным патрубкам выпускной системы. В салоне о принадлежности к «заряженной» серии свидетельствуют надписи на ковриках, ремни безопасности с красными акцентами, кожаные спортивные сидения и руль. В список базового оснащения входит трехзонный «климат», электропривод 5-й двери, 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.Техническая начинка практически полностью перешла по наследству от купе RS5. Лифтбек получил тот же 2,9-литровый бензиновый битурбо V6 (450 л.с., 600 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и классической системой полного привода quattro. Подвеска перенастроена и чуть занижена (на 7 мм). Несмотря на то, что лифтбек тяжелее купе на 110 килограмм, он демонстрирует прекрасную динамику. Ускорение с места до 100 км/ч занимает 3,9 секунды против 3,7 секунды у купе. Максимальная скорость – 249 км/ч.Прямых конкурентов у RS5 Sportback нет. У BMW M нет пятидверок 3- или 4-Series. В модельном ряду Mercedes-AMG мощный универсал C63 (476 л.с.) предлагается только с задним приводом. Поэтому он, скорее, занимает одну нишу с Audi RS 4 Avant. В США и Канаде продажи Audi RS5 Sportback стартуют до конца нынешнего года. В российском офисе Audi пообещали привезти новинку в первой половине следующего. Сейчас в салонах дилеров Audi цены на купе RS5 начинаются от 5 540 000 рублей.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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