Какие детали Exovo теперь доступны для Mercedes-Benz, Volvo, Scania, DAF, MAN, Iveco, Renault и Freightliner

1 февраля 2026, 01:11
49 новых позиций Exovo для грузовиков: расширение ассортимента запчастей
49 новых позиций Exovo для грузовиков: расширение ассортимента запчастей
Вышло исследование: на рынке запчастей для грузовиков появилось сразу 49 новых позиций от Exovo. Мало кто знает, что новинки охватывают ключевые европейские и американские бренды. Что это значит для владельцев коммерческого транспорта и почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.
Российский рынок грузовых автомобилей в последние годы сталкивается с серьезными вызовами: дефицит оригинальных комплектующих, рост цен и сложности с поставками. На этом фоне появление сразу 49 новых позиций от Exovo становится заметным событием для владельцев коммерческого транспорта. Новые детали призваны закрыть острую потребность в качественных и доступных запчастях для популярных моделей грузовиков.
В ассортименте Exovo появились натяжители ремней в сборе, ролики натяжителей и обводные ролики, которые подходят для техники Mercedes-Benz, Volvo, Scania, DAF, MAN, Iveco, Renault и Freightliner. Это не просто расширение линейки - речь идет о стратегическом шаге, который может повлиять на стоимость обслуживания и сроки ремонта грузовиков, что особенно важно для бизнеса, зависящего от бесперебойной работы автопарка.
По информации пресс-службы бренда, натяжители ремней с артикулами 05216E и 05315E предназначены для грузовиков Volvo, а позиции с номерами 05211E, 05212E и 05225E - для Mercedes-Benz Atego, Axor, Actros, SK, Zetros, а также КАМАЗ-5490. Для Scania выпущен натяжитель с артикулом 05222E, а для Freightliner - 05203E. Такой подход позволяет закрыть потребности сразу нескольких сегментов рынка, включая как европейские, так и американские грузовики.
В Exovo подчеркивают, что все новые детали полностью соответствуют характеристикам оригинального оборудования. Это важный момент для тех, кто привык к стандартам качества и не готов рисковать надежностью техники. Гарантия на запчасти составляет два года, однако она не распространяется на случаи, когда поломка вызвана неисправностью других узлов или естественным износом.
Для российских перевозчиков и сервисных центров это означает возможность оперативно решать вопросы с ремонтом и техническим обслуживанием без необходимости ждать поставок оригинальных комплектующих из-за рубежа. В условиях, когда простои техники могут обернуться серьезными убытками, наличие альтернативных качественных запчастей становится конкурентным преимуществом.
Стоит отметить, что ассортимент Exovo ориентирован на самые востребованные модели грузовиков, что делает новинки актуальными для широкой аудитории владельцев коммерческого транспорта. В условиях нестабильности на рынке запчастей и постоянного роста цен, появление новых позиций от проверенного бренда воспринимается как долгожданная новость.
Таким образом, расширение линейки Exovo - это не просто очередное обновление каталога, а реальный инструмент для снижения затрат и повышения надежности автопарка. Для многих компаний это шанс поддерживать технику в рабочем состоянии без лишних затрат времени и средств.
Похожие материалы Вольво, Скания, ДАФ, МАН, Ивеко, Рено, Фрайтлайнер
-
01.02.2026, 02:07
В Петербурге резко сократилось число автосалонов китайских марок: что происходит на рынке
Вышло исследование: в 2025 году в Петербурге и области закрылось рекордное число автосалонов, торгующих машинами из КНР. Мало кто знает, что за этим стоит не только падение спроса, но и неожиданные перемены среди дилеров. Какие бренды ушли, кто занял их место и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 19:54
Sollers ST6: старт производства нового пикапа на Ульяновском автозаводе
Sollers запускает выпуск пятиместного пикапа ST6 на мощностях в Ульяновске. Модель адаптирована под российские условия, отличается надежностью и функциональностью. Почему этот шаг важен для отечественного автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
31.01.2026, 19:35
Volga C50: российский седан на платформе Geely с европейскими технологиями
Volga C50 - новый седан, который сочетает в себе узнаваемый российский бренд и современные разработки Geely. Модель ориентирована на отечественный рынок, обещая доступную цену и европейский подход к оснащению. Почему этот проект может изменить сегмент седанов в России - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:12
Производство фюзеляжа гибридного eVTOL Cavorite X7 стартует в Канаде
Гибридный eVTOL Cavorite X7 становится все ближе к реальности: к команде разработчиков присоединились ведущие специалисты по композитным материалам. Это событие может изменить подход к созданию современных воздушных транспортных средств.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
31.01.2026, 10:11
Как избежать дорогостоящего ремонта АКПП: главные ошибки и профилактика
Автоматическая коробка передач требует особого внимания: малейшая ошибка в обслуживании может обернуться крупными расходами. Эксперт объяснил, какие привычки автовладельцев чаще всего приводят к поломкам и почему не стоит экономить на деталях. Сейчас, когда сроки поставки запчастей растягиваются на месяцы, эта информация особенно актуальна.Читать далее
-
31.01.2026, 08:15
Замена ремня ГРМ: как попытка сэкономить может привести к огромным расходам
Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить. Но иногда это решение оборачивается серьезными проблемами. Почему не стоит рисковать и как избежать лишних трат - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
Похожие материалы Вольво, Скания, ДАФ, МАН, Ивеко, Рено, Фрайтлайнер
-
01.02.2026, 02:07
В Петербурге резко сократилось число автосалонов китайских марок: что происходит на рынке
Вышло исследование: в 2025 году в Петербурге и области закрылось рекордное число автосалонов, торгующих машинами из КНР. Мало кто знает, что за этим стоит не только падение спроса, но и неожиданные перемены среди дилеров. Какие бренды ушли, кто занял их место и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 19:54
Sollers ST6: старт производства нового пикапа на Ульяновском автозаводе
Sollers запускает выпуск пятиместного пикапа ST6 на мощностях в Ульяновске. Модель адаптирована под российские условия, отличается надежностью и функциональностью. Почему этот шаг важен для отечественного автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
31.01.2026, 19:35
Volga C50: российский седан на платформе Geely с европейскими технологиями
Volga C50 - новый седан, который сочетает в себе узнаваемый российский бренд и современные разработки Geely. Модель ориентирована на отечественный рынок, обещая доступную цену и европейский подход к оснащению. Почему этот проект может изменить сегмент седанов в России - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:12
Производство фюзеляжа гибридного eVTOL Cavorite X7 стартует в Канаде
Гибридный eVTOL Cavorite X7 становится все ближе к реальности: к команде разработчиков присоединились ведущие специалисты по композитным материалам. Это событие может изменить подход к созданию современных воздушных транспортных средств.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
31.01.2026, 10:11
Как избежать дорогостоящего ремонта АКПП: главные ошибки и профилактика
Автоматическая коробка передач требует особого внимания: малейшая ошибка в обслуживании может обернуться крупными расходами. Эксперт объяснил, какие привычки автовладельцев чаще всего приводят к поломкам и почему не стоит экономить на деталях. Сейчас, когда сроки поставки запчастей растягиваются на месяцы, эта информация особенно актуальна.Читать далее
-
31.01.2026, 08:15
Замена ремня ГРМ: как попытка сэкономить может привести к огромным расходам
Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить. Но иногда это решение оборачивается серьезными проблемами. Почему не стоит рисковать и как избежать лишних трат - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее