Какие детали Exovo теперь доступны для Mercedes-Benz, Volvo, Scania, DAF, MAN, Iveco, Renault и Freightliner

49 новых позиций Exovo для грузовиков: расширение ассортимента запчастей

Вышло исследование: на рынке запчастей для грузовиков появилось сразу 49 новых позиций от Exovo. Мало кто знает, что новинки охватывают ключевые европейские и американские бренды. Что это значит для владельцев коммерческого транспорта и почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.

Российский рынок грузовых автомобилей в последние годы сталкивается с серьезными вызовами: дефицит оригинальных комплектующих, рост цен и сложности с поставками. На этом фоне появление сразу 49 новых позиций от Exovo становится заметным событием для владельцев коммерческого транспорта. Новые детали призваны закрыть острую потребность в качественных и доступных запчастях для популярных моделей грузовиков.

В ассортименте Exovo появились натяжители ремней в сборе, ролики натяжителей и обводные ролики, которые подходят для техники Mercedes-Benz, Volvo, Scania, DAF, MAN, Iveco, Renault и Freightliner. Это не просто расширение линейки - речь идет о стратегическом шаге, который может повлиять на стоимость обслуживания и сроки ремонта грузовиков, что особенно важно для бизнеса, зависящего от бесперебойной работы автопарка.

По информации пресс-службы бренда, натяжители ремней с артикулами 05216E и 05315E предназначены для грузовиков Volvo, а позиции с номерами 05211E, 05212E и 05225E - для Mercedes-Benz Atego, Axor, Actros, SK, Zetros, а также КАМАЗ-5490. Для Scania выпущен натяжитель с артикулом 05222E, а для Freightliner - 05203E. Такой подход позволяет закрыть потребности сразу нескольких сегментов рынка, включая как европейские, так и американские грузовики.

В Exovo подчеркивают, что все новые детали полностью соответствуют характеристикам оригинального оборудования. Это важный момент для тех, кто привык к стандартам качества и не готов рисковать надежностью техники. Гарантия на запчасти составляет два года, однако она не распространяется на случаи, когда поломка вызвана неисправностью других узлов или естественным износом.

Для российских перевозчиков и сервисных центров это означает возможность оперативно решать вопросы с ремонтом и техническим обслуживанием без необходимости ждать поставок оригинальных комплектующих из-за рубежа. В условиях, когда простои техники могут обернуться серьезными убытками, наличие альтернативных качественных запчастей становится конкурентным преимуществом.

Стоит отметить, что ассортимент Exovo ориентирован на самые востребованные модели грузовиков, что делает новинки актуальными для широкой аудитории владельцев коммерческого транспорта. В условиях нестабильности на рынке запчастей и постоянного роста цен, появление новых позиций от проверенного бренда воспринимается как долгожданная новость.

Таким образом, расширение линейки Exovo - это не просто очередное обновление каталога, а реальный инструмент для снижения затрат и повышения надежности автопарка. Для многих компаний это шанс поддерживать технику в рабочем состоянии без лишних затрат времени и средств.