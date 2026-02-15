Выбираем автомобиль с полным приводом: в чем разница между 4WD и AWD

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

15 февраля 2026, 10:58

4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог

Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.

В условиях скользкой трассы или рыхлого снега автомобили с полным приводом демонстрируют заметное преимущество. Управляемость становится предсказуемее, а сцепление с дорогой - надежнее. Однако на кузовах таких машин можно встретить разные обозначения: 4WD и AWD. Как сообщает njcar.ru, эти системы имеют принципиальные отличия, которые важно учитывать при выборе автомобиля.

В стандартных моделях усилие от двигателя передается только на одну ось - переднюю или заднюю. Остальные колеса просто вращаются, не участвуя в движении. Система полного привода распределяет тягу сразу на обе оси, что позволяет автомобилю легче стартовать на скользкой поверхности, увереннее преодолевать сложные участки и минимизировать пробуксовку. Все четыре колеса работают согласованно, помогая сохранять устойчивость даже в экстремальных условиях.

Существует несколько типов полного привода, но наиболее распространены два: 4WD и AWD. Оба варианта обеспечивают дополнительную тягу, но реализуют это по-разному.

4WD чаще всего встречается на внедорожниках и предназначен для сложных условий - глубокий снег, грязь, бездорожье. Главная особенность - возможность вручную подключать полный привод. В обычной ситуации работает только одна ось, что снижает износ и экономит топливо. Когда дорога становится сложной, водитель активирует 4WD, и раздаточная коробка распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Это позволяет уверенно двигаться там, где обычные автомобили застревают.

У 4WD есть два режима: 4H и 4L. Первый подходит для скользких дорог при обычной скорости - например, зимой или во время дождя. Второй - для экстремальных условий: глубокая грязь, рыхлый снег, крутые подъемы. В режиме 4L увеличивается тяга, а скорость снижается, что помогает преодолевать самые трудные участки.

AWD работает иначе. Здесь все процессы автоматизированы: электроника сама определяет, когда и как перераспределить тягу между осями. Если одно из колес начинает проскальзывать, система мгновенно реагирует, обеспечивая устойчивость и контроль. Такой тип полного привода чаще устанавливают на кроссоверы и легковые автомобили, поскольку он идеально подходит для повседневной эксплуатации в городе и на трассе.

Если вы планируете ездить преимущественно по асфальту, лучше выбрать AWD - система не требует вмешательства и обеспечивает стабильность в любых погодных условиях. Для тех, кто часто сталкивается с бездорожьем или суровой зимой, оптимальным вариантом станет 4WD: ручное управление позволяет адаптироваться к самым разным ситуациям.

Таким образом, выбор между 4WD и AWD зависит от ваших потребностей и условий эксплуатации. Понимание различий поможет сделать правильный выбор и чувствовать себя уверенно за рулем в любой ситуации.

