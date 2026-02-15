Выбираем автомобиль с полным приводом: в чем разница между 4WD и AWD

15 февраля 2026, 10:58
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.
В условиях скользкой трассы или рыхлого снега автомобили с полным приводом демонстрируют заметное преимущество. Управляемость становится предсказуемее, а сцепление с дорогой - надежнее. Однако на кузовах таких машин можно встретить разные обозначения: 4WD и AWD. Как сообщает njcar.ru, эти системы имеют принципиальные отличия, которые важно учитывать при выборе автомобиля.
В стандартных моделях усилие от двигателя передается только на одну ось - переднюю или заднюю. Остальные колеса просто вращаются, не участвуя в движении. Система полного привода распределяет тягу сразу на обе оси, что позволяет автомобилю легче стартовать на скользкой поверхности, увереннее преодолевать сложные участки и минимизировать пробуксовку. Все четыре колеса работают согласованно, помогая сохранять устойчивость даже в экстремальных условиях.
Существует несколько типов полного привода, но наиболее распространены два: 4WD и AWD. Оба варианта обеспечивают дополнительную тягу, но реализуют это по-разному.
4WD чаще всего встречается на внедорожниках и предназначен для сложных условий - глубокий снег, грязь, бездорожье. Главная особенность - возможность вручную подключать полный привод. В обычной ситуации работает только одна ось, что снижает износ и экономит топливо. Когда дорога становится сложной, водитель активирует 4WD, и раздаточная коробка распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Это позволяет уверенно двигаться там, где обычные автомобили застревают.
У 4WD есть два режима: 4H и 4L. Первый подходит для скользких дорог при обычной скорости - например, зимой или во время дождя. Второй - для экстремальных условий: глубокая грязь, рыхлый снег, крутые подъемы. В режиме 4L увеличивается тяга, а скорость снижается, что помогает преодолевать самые трудные участки.
AWD работает иначе. Здесь все процессы автоматизированы: электроника сама определяет, когда и как перераспределить тягу между осями. Если одно из колес начинает проскальзывать, система мгновенно реагирует, обеспечивая устойчивость и контроль. Такой тип полного привода чаще устанавливают на кроссоверы и легковые автомобили, поскольку он идеально подходит для повседневной эксплуатации в городе и на трассе.
Если вы планируете ездить преимущественно по асфальту, лучше выбрать AWD - система не требует вмешательства и обеспечивает стабильность в любых погодных условиях. Для тех, кто часто сталкивается с бездорожьем или суровой зимой, оптимальным вариантом станет 4WD: ручное управление позволяет адаптироваться к самым разным ситуациям.
Таким образом, выбор между 4WD и AWD зависит от ваших потребностей и условий эксплуатации. Понимание различий поможет сделать правильный выбор и чувствовать себя уверенно за рулем в любой ситуации.
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:02
ОСАГО в 2026: как изменились тарифы и что влияет на стоимость страховки
В 2026 году правила расчета стоимости ОСАГО претерпели заметные изменения. Новые тарифные коридоры, корректировки коэффициентов и свежие подходы к оценке рисков - все это напрямую влияет на цену страховки для автомобилистов.Читать далее
-
15.02.2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 06:37
Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым
Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.Читать далее
-
15.02.2026, 05:18
Honda Civic IX: плюсы и минусы, которые важно знать перед покупкой
Honda Civic IX вызывает споры среди автолюбителей: одни хвалят управляемость и экономичность, другие критикуют дорогие запчасти и низкий клиренс. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
14.02.2026, 19:24
Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет
ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.Читать далее
-
14.02.2026, 19:11
Почему трактор Т-70 из СССР называли «скворечником» и «луноходом»
Советский трактор Т-70 до сих пор вызывает споры из-за своих необычных прозвищ и внешности. Почему его называли «скворечником» и «луноходом», и что скрывается за этими именами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 18:47
Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.Читать далее
-
14.02.2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:02
ОСАГО в 2026: как изменились тарифы и что влияет на стоимость страховки
В 2026 году правила расчета стоимости ОСАГО претерпели заметные изменения. Новые тарифные коридоры, корректировки коэффициентов и свежие подходы к оценке рисков - все это напрямую влияет на цену страховки для автомобилистов.Читать далее
-
15.02.2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 06:37
Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым
Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.Читать далее
-
15.02.2026, 05:18
Honda Civic IX: плюсы и минусы, которые важно знать перед покупкой
Honda Civic IX вызывает споры среди автолюбителей: одни хвалят управляемость и экономичность, другие критикуют дорогие запчасти и низкий клиренс. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
14.02.2026, 19:24
Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет
ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.Читать далее
-
14.02.2026, 19:11
Почему трактор Т-70 из СССР называли «скворечником» и «луноходом»
Советский трактор Т-70 до сих пор вызывает споры из-за своих необычных прозвищ и внешности. Почему его называли «скворечником» и «луноходом», и что скрывается за этими именами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 18:47
Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.Читать далее
-
14.02.2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.Читать далее