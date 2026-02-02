Автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter для зимы: полный привод и расширенные возможности для путешествий — что он скрывает внутри

4x4 Sprinter с уникальной планировкой и подъемной крышей: новый взгляд на автодома

В сегменте автодомов появляется все больше нестандартных решений. Британские мастера из Ashben Conversions представили свежий проект на базе 4x4 Sprinter с подъемной крышей и продуманной планировкой. Почему этот вариант может изменить представление о комфортных путешествиях - в нашем материале.

Рынок автодомов в последние годы переживает настоящий бум, и это касается не только Северной Америки, но и Европы и даже России. В Великобритании все чаще появляются компании, которые не просто переоборудуют фургоны, а создают по-настоящему уникальные решения для жизни и путешествий. Одним из таких игроков стала Ashben Conversions, которая недавно представила свой новый проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом для зимних условий.

Фото: YouTube / Ashben Conversions

Главная особенность этого автодома - подъемная крыша, которая не только увеличивает внутреннее пространство, но и позволяет комфортно перемещаться внутри даже высоким людям. Такой подход к организации пространства становится все более востребованным среди тех, кто ценит мобильность и не готов жертвовать удобством ради компактности.

Внутри фургона инженеры Ashben Conversions реализовали комплексный подход к дизайну. Здесь нет случайных деталей: каждая зона продумана до мелочей. Кухонный блок оснащен современной техникой, включая индукционную плиту и вместительный холодильник. Для хранения вещей предусмотрены скрытые ниши и шкафы, а спальные места трансформируются в зону отдыха днем. В салоне использованы износостойкие материалы, которые легко чистятся и не боятся влаги - важный плюс для путешествий в любую погоду.

Фото: YouTube / Ashben Conversions

Отдельного внимания заслуживает система автономного электропитания. В автодоме установлены солнечные панели, которые обеспечивают энергией бытовые приборы и освещение. Это позволяет владельцам не зависеть от кемпингов и останавливаться в самых удаленных местах. Для отопления и горячей воды используется дизельный отопитель, что особенно актуально для российских условий и межсезонья.

Безопасность и проходимость - еще один козырь этого проекта. Полный привод 4x4 позволяет уверенно чувствовать себя на проселочных дорогах и в условиях бездорожья. Усиленная подвеска и увеличенный клиренс делают этот Sprinter подходящим не только для асфальта, но и для сложных маршрутов. Водительское место оборудовано современными системами помощи, включая камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Внешний вид фургона не выдает его истинного назначения: строгий дизайн, лаконичные линии и отсутствие лишних деталей делают его незаметным в потоке. Однако стоит открыть дверь - и становится понятно, что перед вами не просто транспорт, а полноценный дом на колесах, готовый к длительным путешествиям.

Появление подобных решений на рынке говорит о том, что культура путешествий на автодомах становится все более популярной и в Европе, и в России. Люди ищут свободу передвижения, не желая отказываться от привычного комфорта. И проекты вроде этого Sprinter 4x4 показывают, что современные технологии и грамотный дизайн способны превратить даже компактный фургон в настоящий дом для жизни и приключений.