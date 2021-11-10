5 американских машин, которые просто нелепы
Перед вами 5 американских машин, чья неординарность не нашла понимания у покупателей.
Pontiac Aztek
Когда создатели сериала «Во все тяжкие» работали над главным героем, то им нужна была для него такая машина, которая с первого же взгляда подчеркивала статус неудачника. И они нашли идеальный вариант – внедорожник Pontiac Aztek!
Затрудняемся сказать, что именно пошло не так в разработке дизайна, но вместо машины будущего (да-да, вот это вот предполагалось как что-то футуристичное), вышла самая скучная и нелепая машина. Этот внедорожник в списке лидеров на звание главного провала автоиндустрии.
Chrysler PT Cruiser
«Мы хотим что-то необычное, с приличным двигателем и по разумной цене!», - сказали люди. Компания Chrysler их услышала и выпустила свой PT Cruiser. Технически эта модель 20 лет назад была инновационной, она даже была названа «Машиной года» журналом Motor Trend.
Но ее слишком специфический дизайн в стиле ретро не все понимают. Так что время прошло, новизна ушла, и осталось только ощущение очень странно выглядящего автомобиля.
Chevy SSR
У компании Chevrolet много очень хороших машин, один только Camaro SS чего стоит. Но даже лучшие из нас ошибаются! Видимо, в подтверждение этого постулата компания выпустила в начале 2000-х свой Chevy SSR – пикап-кабриолет!
Может с другим двигателем даже этот номер бы у них прошел, но получилось то, что получилось – мощность двигателя и управляемость машины не соответствовали друг другу, водительские характеристики оказались на низком уровне. Да и внешне он оказался не слишком эстетичным, хотя и, бесспорно, уникальным.
Ford StreetKa
При всей своей странности модель Ford Ka была хорошей машиной, ездить на ней было приятно. А после появления модели Ford StreetKa, даже к внешности Ка исчезли все претензии.
И хотя звезды шоубиза восторгались этой маленькой машинкой, но людям она не нравилась! Возможно кабриолеты в принципе не всем по вкусу.
CitiCar
Завершает список американских провалов электромобиль. На его фоне Tesla впечатляет еще больше. Машина обладала предельной скоростью 65 км/ч, и столько же могла пройти на одном заряде, если все сложится удачно.
Эта машина вышла в 1974 году, на фоне разразившегося в 1973 топливного кризиса. Создатели всерьез полагали, что предлагают гражданам реальную альтернативу их «бензиновым проглотам». Машина создавалась в спешке, на разработку дизайна, как внутри, так и снаружи, времени особо не было.
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