5 автомобилей, которые спасли автопроизводителей от разорения
Редакция портала speedme.ru назвала несколько ярких примеров того, как один автомобиль может спасти жизни целой автомобильной компании и вытащить ее из финансовой пропасти.
Audi 100
В 1964 году Volkswagen приобрёл компанию Auto Union и намеревался сделать её завод в Ингольштадте ещё одним предприятием по производству автомобилей Volkswagen. Однако, технический директор Audi Людвиг Краус в тайне от руководства спроектировал первую Audi 100 и вскоре получил одобрение на её производство от тогдашнего босса Volkswagen. В течение последующих 8 лет автомобиль разошёлся тиражом в 800 тысяч экземпляров.
Fiat Uno
В 1980-х годах компания Fiat переживала кризис, выйти из которого ей помог хэтчбек Fiat Uno, разработанный легендарным дизайнером Джорджетто Джуджаро. Модель оказалась настолько удачной, что в 1984 году ее признали «Автомобилем года» в Европе. Ей была уготована долгая жизнь на конвейере. В Европе Fiat Uno выпускали до 1995 года, а в Бразилии – до 2014-го. В итоге, было собрано более 8,8 млн экземпляров.
Renault 19
Еще одна модель Джорджетто Джуджаро принесла финансовый успех французской компании Renault. Хэтчбек Renault 19 продавался лучше Volkswagen Golf и в период с 1988 по 1997 год было собрано 3,2 млн автомобилей.
Volkswagen Golf
Если уже мы упомянули Golf, то его можно назвать вторым, после Beetle, великим автомобилем Volkswagen. Автомобиль первого поколения вышел в 1974 году и за 9 лет разошелся тиражом в 6 млн экземпляров.
Ford Focus
В конце 1990-х годов компания Ford находилась на грани банкротства. Спас ситуацию новый автомобиль – Ford Focus, который стал идейным продолжением модели Escort. Новинка удачно сочетала в себе привлекательный дизайн, хорошие моторы и достойное оснащение. В 1999 году модель заслужила звание «Автомобиль года». Оценили Ford Focus и в России. Второе поколение модели долгое время оставалось бестселлером отечественного вторичного рынка.
- 860 000 РFord Focus 2010 в Москве
- 810 000 РFord Focus 2011 в Москве
- 1 690 000 РFord Focus 2016 в Москве
- 810 000 РFord Focus 2009 в Москве
- 1 415 000 РFord Focus 2018 в Москве
- 710 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 1 070 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 245 000 РVolkswagen Golf 2002 в Москве
- 1 179 000 РFord Focus 2018 в Москве
- 1 349 900 РFord Focus 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий