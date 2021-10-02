5 автомобилей с нестандартным запуском двигателя
Сервисы каршеринга интересны еще и тем, что предоставляют отличную возможность покататься на автомобилях разных марок. Единственная сложность – надо быстро приспособиться к новой эргономике салона. Помню, как в Smart ForTwo я долго искала, как открыть багажник. А Mini Cooper поставил в тупик отсутствием кнопки Старт/Стоп в обычном для нее месте. Но нестандартным запуском двигателя славятся и другие, более роскошные модели, выяснили журналисты speedme.ru.
Mini
Вместо традиционного замка зажигания с ключом или кнопки запуска двигателя, мотор британской модели заводится при помощи красного тумблера, расположенного на центральной консоли. Для запуска или выключения агрегата его надо качнуть вниз.
Alfa Romeo
Дизайнеры Alfa Romeo, вдохновленные суперкарами Ferrari, разместил ярко-красную кнопку запуска двигателя на рулевом колесе. Поэтому даже за рулем обычной модели можно почувствовать себя, как в мощном суперкаре.
Mercedes-Benz
Найти кнопку запуска двигателя в суперкаре SLR еще сложнее. Дизайнеры поместили ее в рукоятку коробки переключения передач. Водителю надо поднять металлическую крышку и нажать большим пальцем потайную кнопку.
Porsche
В автомобилях Porsche замок зажигания расположен слева от руля, как дань гоночному наследию марки. В соревнованиях пилоты на старте находились рядом с автомобилями, а значит, им надо было как можно быстрее сесть за руль и завести двигатель. Оказалось, что расположение замка зажигания со стороны водительской двери позволяло сделать это раньше и быстрее соперников.
Lamborghini
Дизайнеры мощных суперкаров Lamborghini черпали вдохновение в устройстве кабин истребителей. Поэтому кнопка Старт/Стоп расположена на центральном тоннеле. Она защищена специальной красной крышкой, которую необходимо откинуть, чтобы нажать на «Старт».
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