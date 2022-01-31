5 автомобильных опций, которые вызывают ностальгию
Розочки и чертики
Самым ярким аксессуаром советского автомобиля можно назвать набалдашник рычага коробки переключения передач, пишет speedme.ru. Его изготавливали кустарным способом из оргстекла или заливали цветок эпоксидной смолой. Также на зеркало заднего вида подвешивали сувенирные игральные кости или сплетенных из капельниц чертиков и рыбок.
Пластиковые накладки на фары и задние стекла
В 1990-х годах были популярны различные пластиковые накладки на фары. Чаще всего их ставили на вазовские «восьмёрки» и «девятки». На задние стекла классических «Жигулей» устанавливали пластиковые дефлекторы, которые выполняли роль спойлера, защищали от солнца и грязи и придавали автомобилю крутой вид
Наклейки на стекла
Ещё одним веянием моды «лихих девяностых» можно считать наклейки на лобовое или заднее стекло с крупными надписями: SPARCO, BREMBO, KENWOOD. Сейчас на автомобили тоже клеят стикеры, но приоритеты изменились: «Smotra», «На Берлин!» или что-нибудь про качество дорог.
Массажные чехлы
В конце 1980-х годов были популярны «массажные» чехлы – накидки на сидения из переплетенных пластиковых или деревянных шариков, которые были призваны «разминать» всю заднюю часть водителя во время движения. Конкуренцию им составляли меховые накидки.
Кассетные магнитолы
Аудиосистему в автомобиль приходилось устанавливать самостоятельно. Поначалу это были кассетные магнитолы, потом им на смену пришли более продвинутые CD-проигрыватели. Перед дальней поездкой автомобилисты самостоятельно часами просиживали возле магнитофона, переписывая любимые хиты с радио или с одной кассеты на другую.
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