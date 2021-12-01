5 автопроизводителей, которые начинали вовсе не с автомобилей
Редакция сайта Тарантас Ньюс выбрала пять компаний, начавших бизнес с производства продукции, которая никак не была связана с автомобилями.
Opel
Немецкий автопроизводитель, который сегодня входит в состав концерна PSA Peugeot Citroën и выпускает авто с 1899 года, начал свою историю 21 января 1863 года с производства швейных машин. В 1886 году компания выпускала велосипеды, и только в 1898 был заключен контракт с автоконструктором Фридрихом Луцманном, который начал проектировать первый автомобиль марки.
Toyota
Концерн Toyota Motor Corporation начинала в 1926 году свой путь с производства автоматических ткацких станков. Автомобильное подразделение было основано только семью годами позднее. Руководители компании ездили к коллегам в Европу и США, чтобы получше изучить нюансы автомобильного производства.
Citroën
Основатель компании Андре Ситроен во время Первой мировой войны выпускал артиллерийские снаряды для французской армии. Но в 1918 году война закончилась, и фабрика осталась без заказов. Тогда Андре Ситроен решил переключиться на производство автомобилей. Первая модель Citroën Type A вышла в 1919 году, ее сконструировал друг Андре – Жюль Саломон. Она могла разогнаться до 60 км/ч и стоила по тем временам недорого – меньше 8 тысяч франков.
Peugeot
Peugeot начал свою историю еще в 18 веке. В начале 1700-х годов компания занималась мануфактурой, а уже в 1840 году запустила производство кофемолок и дробилок для приправ. В 1882 году бренд запатентовал изображение льва в качестве торговой марки и начал сборку велосипедов. Первый автомобиль Peugeot появился только в 1889 году. Это была трехколесная паровая машина, тяжелая и громоздкая.
Mazda
История Mazda началась в 1920 году, когда Дзюдзиро Мацуда купил обанкротившуюся строительную фирму Abemaki. Изначально компания изготавливала изделия из древесины. В 1920-х годах занялась сборкой мотоциклов, но они не пользовались спросом. В 1930-х годах фабрика выпустила первые трициклы, а уже в 1931-м сменила название на Mazda. Первые автомобили же Mazda появились только в 1960 году. Микролитражное заднемоторное четырехместное купе Mazda R360 оснащалось двигателем объемом 356 «кубиков», который выдавал 16 л.с. и 22 Нм крутящего момента. Максимальная скорость достигала 84 км/ч. Модель быстро стала бестселлером на рынке кей-каров. Позднее линейка пополнилась седаном Mazda P360 и пикапом B360.
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