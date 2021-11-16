5 интересных фактов о новейшем российском истребителе Су-75 Checkmate
Фото: life.ru
Особенности конструкции
Главная особенность Су-75 – полностью отечественная сборка. На создание нового истребителя пятого поколения ушел всего год. Checkmate имеет много общего со своим старшим «братом», тяжёлым истребителем Су-57. От него однодвигательный истребитель унаследовал многие элементы: систему управления и применения оружия, элементы планера и крыла и другие конструктивные особенности.
Вооружение
В стандартную комплектацию Су-75 входят внутренние отсеки для вооружения, продвинутая РЛС с активной фазированной антенной решёткой, высокая надёжность и возможность применения широкого спектра ракет и бомб, которую разработчики Су-75 переосмыслили по итогам боевого применения российской авиации в Сирии. В арсенале Су-75 есть также противокорабельные ракеты Х-31ПД и Х-35УЭ, с помощью которых звено истребителей сможет проводить атаки по любым кораблям противника, включая авианосцы, пишет life.ru. Кроме того, Су-75 может взять на себя роль «летающего центра управления» и замкнуть на одном лётчике данные с десяти беспилотников.
Модификации
Со временем у Су-75 появится несколько модификаций, в числе которых беспилотный летательный аппарат и палубный истребитель. В перспективе заказчикам планируют предложить «единый ударный комплекс пятого поколения». В его состав войдут командные машины, которыми управляют люди, а также несколько ударных беспилотников, на 11 точках подвески которых можно разместить достаточное количество высокоточных бомб и ракет.
Цена
Одно из важных преимуществ Су-75 – сниженная стоимость лётного часа. Эксплуатация американского истребителя F-22 обходится ВВС США почти в 70 тыс. долларов в час, а более легкого F-35 стоит примерно 35 – 38 тыс. долларов. Российский самолет должен оказаться в 6 – 7 раз экономичнее.
Кроме того, российский Су-75 Checkmate будет существенно дешевле конкурентов. Американский F-35 стоит 130 млн долларов, а наш истребитель обойдется зарубежным заказчикам ориентировочно в 40 млн долларов.
Экспорт
Объединённая авиастроительная корпорация обещает запустить производство первых экспортных машин после 2026 года. Равных конкурентов с аналогичным сочетанием технологий и стоимости у российского истребителя пятого поколения пока просто нет.
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