5 интересных фактов о новом двигателе 1.8 EVO для Lada Vesta

Журналисты портала «Южный автомобиль» поговорили с инженерами АвтоВАЗа и выяснили пять любопытных фактов о новом двигателе 1.8 EVO.

Конструкция

Агрегат получил новую «безвтыковую» поршневую группу и модернизированный блок цилиндров с дополнительными ребрами жесткости, а также новую крышку головки цилиндров и более прочные опоры двигателя. На смену маховику пришел приводной диск. Новый масляный поддон картера и модернизированный масляный насос позволили оптимизировать обращение масла при активном маневрировании.

Время

Линия сборки моторов 1.8 EVO состоит из 17 постов. На сборку одного агрегата уходит 3,5 часа. Каждые 3,5 минуты выпускают по одному двигателю.

Фото: Lada

Трансмиссия

Новый 1.8 EVO адаптирован под установку новой трансмиссии. Он сможет работать как в паре с новой 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Оба узла – китайского производства.

«Масложор»

Инженеры заявляют, что им, наконец, удалось решить проблему «масложора». Было применено трехкомпонентное маслосъемное кольцо, изменена конструкция втулки направляющей клапана, маслосъемного колпачка и его уплотняющей кромки. В процессе сборки мотора введен дополнительный контроль по соосности направляющей и установки маслоотражательных колпачков.

Надежность

Исключен риск контакта с поршнем при аварийном обрыве ремня ГРМ. Если раньше стоимость ремонта двигателя при обрыве ремня составляла 150 000 рублей, то теперь ремонт обойдется в 30 000 рублей.

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