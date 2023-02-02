5 интересных новинок, которые появились в России в январе 2023 года

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Редакция портала «Автоновости дня» назвала пять новых моделей, которые официально появились на российском рынке в январе 2023 года. Главными ньюсмейкерами стали АвтоВАЗ, Voyah и Chery. Например, в продаже появилась битопливная версия Lada Granta CNG, которая может переваривать бензин и метан. Производством таких автомобилей занимается партнер АвтоВАЗа – фирма АТС-Авто. Кроме того, российский автогигант в сотрудничестве со своей дочерней компанией ВИС-Авто выпустил коммерческую версию Lada Niva Legend. Пикап получил усиленную подвеску, благодаря чему грузоподъемность выросла на 185 кг.

Китайская компания Chery также порадовала отечественных автолюбителей сразу двумя новинками. У дилеров появился кроссовер Tiggo 7 Pro Max, доступный в двух комплектациях по цене от 2 689 900 до 2 839 900 с учетом прямой скидки. Второй новинкой Сhery стал компактный кроссовер Tiggo 4 Pro в новой топовой комплектации Ultimate, которая без учета скидок стоит 2 499 900 рублей. В списке опций появились современные электронные ассистенты, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя и боковые шторки безопасности.

Фото: Voyah

Китайский бренд Voyah (принадлежащий компании Dongfeng), вывел на российский рынок более дальнобойную версию EVR своего электрического кроссовера Free. Благодаря бензиновому генератору запас хода вырастает до 674 километров (по циклу WLTP). Такой вариант оказался более динамичным, да еще и стоит на 700 тысяч рублей дешевле – 7 290 000 рублей.

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