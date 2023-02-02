5 интересных новинок, которые появились в России в январе 2023 года
Фото: Lada
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Китайская компания Chery также порадовала отечественных автолюбителей сразу двумя новинками. У дилеров появился кроссовер Tiggo 7 Pro Max, доступный в двух комплектациях по цене от 2 689 900 до 2 839 900 с учетом прямой скидки. Второй новинкой Сhery стал компактный кроссовер Tiggo 4 Pro в новой топовой комплектации Ultimate, которая без учета скидок стоит 2 499 900 рублей. В списке опций появились современные электронные ассистенты, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя и боковые шторки безопасности.
Китайский бренд Voyah (принадлежащий компании Dongfeng), вывел на российский рынок более дальнобойную версию EVR своего электрического кроссовера Free. Благодаря бензиновому генератору запас хода вырастает до 674 километров (по циклу WLTP). Такой вариант оказался более динамичным, да еще и стоит на 700 тысяч рублей дешевле – 7 290 000 рублей.
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07.02.2023, 00:05
5 самых продаваемых кроссоверов в России в январе 2023 года (Hyundai Creta покинула чат)
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала свежие данные о продажах в России новых легковых автомобилей в январе 2023 года. За месяц отечественные дилеры реализовали 32,5 тысячи машин или в полтора раза меньше, чем в январе 2022-го.Читать далее
-
31.01.2023, 11:03
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Петербурге в 2022 году
В 2022 году петербургские дилеры реализовали чуть более 40 тысяч новых легковых автомобилей. Бессменный лидер регионального авторынка Kia Rio сдала позиции и опустилась на третье место.Читать далее
-
24.01.2023, 16:11
Самые продаваемые автомобили 2022 года: в Испании – корейцы, в Британии – японцы, в Турции – итальянцы
Прошедший 2022 год выдался непростым не только для российского авторынка, но и для всего мирового автопрома в целом. Свое влияние на продажи оказали геополитические конфликты, высокая стоимость топлива и продолжающийся дефицит электронных компонентов.Читать далее
-
23.01.2023, 16:31
АвтоВАЗ подумывает еще больше упростить комплектацию Lada Granta: версия для сильных
Сбои в поставках комплектующих вынуждают АвтоВАЗ хранить порядка 7 – 8 тысяч недоукомплектованных автомобилей на заводской стоянке. Один из способов избавиться от машин – придумать новую, еще более упрощенную комплектацию.Читать далее
-
17.01.2023, 10:46
10 автомобилей ДПС больше часа гонялись за пьяным на «Ниве»
В Сети появилось видео эпичной полицейской погони. По меньше мере десять экипажей ДПС больше часа не могли остановить водителя на МКАД. Дерзкий нарушитель сидел за рулем отечественной «Нивы», а вовсе не крутого спорткара.Читать далее
-
17.01.2023, 09:16
Гражданский прототип Lada Niva Sport заметили на ралли
В минувшие выходные под Тольятти прошла 25-я «Гонка Чемпионов», традиционно открывающая новый автоспортивный сезон в России. На соревнованиях засветился гражданский прототип Lada Niva Sport.Читать далее
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