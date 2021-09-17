5 классических признаков мужской манеры вождения
По манере вождения в потоке всегда можно сказать, мужчина сидит за рулем или женщина. Недавно эксперты 32cars рассказали о типичных ошибках женщин-водителей. Теперь речь пойдет о самых неприглядных сторонах «мужского» вождения. Впрочем, они свойственны и некоторым женщинам.
Агрессивное вождение
Свойственное мужчинам стремление к лидерству нередко проявляется и на дороге, не самом удачном месте для демонстрации амбиций. Такие водители энергично стартуют на светофорах и превышают скорость, опасно маневрируют и обгоняют. Подобное лихачество рано или поздно заканчивается печально.
Неуважение и хамство
Некоторые водители пренебрежительно относятся к маленьким автомобиля и машинам с наклеенным на заднем стекле восклицательным знаком, говорящим о том, что за рулем новичок. Бесят их даже учебные автомобили, медленно плетущиеся по дороге, хотя сами они еще совсем недавно также учились водить. Мужчины активно комментируют происходящее, нервно сигналят, пытаются подрезать или не дать перестроиться.
Нетерпение
В стремлении всегда быть первым, мужчины обычно сильнее нервничают в пробках, пытаясь пролезть вперед любыми способами. Женщины же терпеливо едут в потоке, лишний раз не накручивая нервы себе и другим участникам движения. Из-за сильно спешащих водителей, стремящихся объехать затор всеми возможными способами, в том числе по обочине, пробка только увеличивается.
Неправильная парковка
Нередко представители сильного пола могут бросить свой автомобиль там, где им удобно – в зоне, где парковка запрещена, вторым рядом, на пешеходном переходе или напротив выезда из двора. Даже если знают о последствиях в виде штрафа. Когда у мужчины есть цель не опоздать куда-либо, вопросы соблюдения ПДД уходят на второй план.
Громкая музыка, глухая тонировка, яркий тюнинг
Ревущие и бухающие динамики в затонированном автомобиле – верный признак мужчины за рулем. Сюда же можно отнести и прямоточный глушитель. Мужчины воспринимают автомобиль как своего коня, которого надо холить, лелеять и украшать. Когда дело доходит до тюнинга, некоторым трудно бывает остановиться, а ограниченный бюджет часто становится причиной появления «колхозных» поделок.
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