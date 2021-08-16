5 кроссоверов, которые охотно покупают даже с большим пробегом
Эксперты портала Njcar составили ТОП-5 самых надежных подержанных кроссоверов, которые отечественные автомобилисты не опасаются покупать даже с большим пробегом. Все машины из списка – исключительно японского производства. Они способны без серьезных проблем преодолеть более 300 тысяч километров.
Suzuki Grand Vitara
Пятая строчка досталась Suzuki Grand Vitara, который выпускался с 2005 по 2015 годы. Лучше всего себя зарекомендовала модификация с 2,0-литровым двигателем в паре с механической КПП или классическим «автоматом» и системой полного привода.
Nissan X-Trail
На четвертой позиции расположился Nissan X-Trail образца 2011 – 2015 годов. Оптимальным вариантом будет кроссовер, оснащенный бензиновым мотором объемом 2,0 литра в паре с механической коробкой передач.
Mitsubishi Outlander
Третью строчку занимает Mitsubishi Outlander, который сходил с конвейера в 2008 – 2011 годах. Отличным выбором станет кроссовер с 3,0-литровым V6 в паре с классической автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Toyota RAV4
Второе место досталось еще одному японскому бестселлеру. Кроссовер Toyota RAV4 образца 2005 – 2010 годов не доставит особых хлопот владельцу, особенно если выбрать версию с моторами объемом 2,0 или 2,4 литра, работающими в сочетании с АКПП.
Honda CR-V
Возглавляет рейтинг Honda CR-V третьего поколения, которое выпускалось в 2009 – 2012 годах с двигателями объемом 2,0 или 2,4 литра в паре с автоматической КПП. Ресурс этих силовых агрегатов превышает 500 тысяч километров.
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- 1 099 000 РMitsubishi Outlander 2012 в Москве
- 255 000 РSuzuki Grand Vitara 2002 в Москве
- 1 900 000 РHonda CR-V 2016 в Москве
- 1 747 000 РNissan X-Trail 2016 в Москве
- 2 050 000 РMitsubishi Outlander 2018 в Москве
- 1 650 000 РToyota RAV4 2015 в Москве
- 1 629 000 РMitsubishi Outlander 2014 в Москве
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