5 «крутых» подержанных кроссоверов за 1,5 млн рублей
Nissan Murano
Добротный японский автомобиль, который, признаемся, недооценен в нашей стране. Классический представитель сегмента среднеразмерных SUV (4834х1880х1730 мм) с претензией на «премиум». Внутри Nissan позиционируется как «флагман кроссоверного ряда».
Имея 1,5 млн рублей, выбор может пасть на рестайлинговые Murano II поколения (Z51), которые ассоциируются с мощным 249-сильным V6, вариатором Xtronic CVT, жестким кузовом, мягкой подвеской и системой полного привода All Mode 4×4 i. Это преимущественно шести- восьмилетние варианты, которые имеют пробег 90-220 тыс. км и способны при необходимости выстреливать до «сотни» за 8 секунд.
До 80 км/ч All Mode 4×4 i работает с упреждением, заблаговременно предусматривая возможность проскальзывания перед¬них колес, исходя из положения дрос¬сельной заслонки и крутящего момента. Система способна передавать крутящий момент на заднюю ось, не дожидаясь ситуации, когда колеса начнут терять сцепление с поверхностью.
Фишка автомобиля - покрытие кузова, в котором использован самовосстанавливающийся защитный слой Scratch Shield paint. Он может затягивать неглубокие царапины на ЛКП. В случае появление царапин процесс восстановления покрытия происходит самопроизвольно, в случае нагрева кузова автомобиля до 50 град. и выше.
Hyundai Santa Fe
В поле нашего общего внимания – кроссоверы III поколения, появившиеся на свет в 2012 году (по 2016-й). Автопроизводителю удалось совместить передовое качество исполнения с современной «начинкой», достойный уровень безопасности и комфорт. Все это вкупе позволило «Санте» (4690x1675x1880 мм) на равных конкурировать с европейcкими «одноклассниками», которые вдруг увидели в азиатском SUV серьезного визави.
В ценовом секторе до 1,5 млн рублей представлены автомобили, на одометре которых будут цифры от 63 000 до 175 000 км. В основном, это «автоматические» машины с двумя типами моторов – 2,2-литровым дизелем R 2.2 VGT на 197 л.с. и 2,4-литровым бензиновым Theta II на 175 л.с. Автовладельцы сетуют на слабенький полный привод, как они говорят, «очень нежный».
Ассоциация Euro NCAP в свое время наградила новый Hyundai Santa Fe званием «самого безопасного автомобиля» в своем классе. Уровень оснащения был достойным, что называется, в духе времени, а в 2015-м у автомобиля появился «умный» электропривод багажника. Трудно поверить, но на момент появления данной генерации в России за него просили от 1 674 000 до 2 065 000 рублей.
Volkswagen Touareg
Разброс цен на II генерацию немецкого среднеразмерного SUV (4795x1940x1709 мм) большой – от 1 200 000 до 2 300 000 рублей. При этом предложений в районе 1,5 млн предостаточно. Это будут машины с пробегом 63 000 – 260 000 км в самом различном техническом состоянии, с моторами 3,6 литра (бензин, 249 л.с.) и 3 литра (дизель, 204 л.с.) и АКП. Оба, по информации владельцев, с хорошей приемистостью.
«Второй» Touareg появился на свет в 2010 году – его премьера прошла в феврале в Мюнхене. Во многом автомобиль «повторяет» своего предшественника, при этом инженеры учли «детские болячки» выявленные в процессе эксплуатации «донора».
SUV построен на выносливой платформе с полностью независимой пружинной подвеской спереди и сзади, сконструированной на двух поперечных рычагах. Реечный рулевой механизм дополнен гидроусилителем Servotronic с изменяемым усилием. В базе - система полного привода 4Motion с межосевым самоблокирующимся дифференциалом Torsen. За доплату устанавливали трансмиссию 4Xmotion с демультипликатором, межосевым и задним блокируемыми дифференциалами, а также пневмоподвеской, позволяющей увеличить клиренс до 300 мм. Багажник вмещает до 580 литров груза и до 1642 литров при сложенных креслах второго ряда.
В теперь уже далеком 2014 году стоимость VW Touareg стартовала с отметки 1 838 000 рублей. В «базе» были доступны: 17-дюймовые легкосплавные диски, «докатка», галогеновые фары, «противотуманки», тканевый салон, 6 подушек безопасности, 2-зонный климат, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, электрические боковые зеркала, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, датчик дождя, передние кресла с регулировкой по высоте, регулируемое заднее сидение, «музыка» с 8-ю динамиками, ЦЗ.
Infiniti FX
Машины II поколения с заводским индексом S51, которые, собственно говоря, и составляют предмет нашего краткого рассмотрения, претерпели в 2012 году легкий фейслифтинг, и с апреля появились в салонах официальных дилеров. В России автомобиль (4865x1925x1650 мм) пришелся ко двору, поскольку еще I генерация была в откровенном фаворе.
Infiniti FX встречает пятерых пассажиров уютным и комфортным салоном с хорошими материалами отделки (кожа, дерево палисандр или клен, фактурные пластики) и богатым оснащением. Разве что багажник немного подкачал – всего 376 литров.
Зато роскошные моторы: либо бензиновый 3,7-литровый 333-сильный V6 (VQ37VHR) для версии FX37, либо 3-литровый 238-сильный турбодизель (V9X Engine) для FX 30d. Им в помощь 7АКП с функцией ручного переключения и система полного привода ATTESA E-TS (Advanced Total Traction Engineering System for All Electronic Torque Split).
Дизельный FX разгоняется до «сотни» за 8,3 секунды, а его средний расход составляет 9 литров. По оценкам пользователей, автомобиль отлично едет, подвеска жестковата, со спортивными нотками. Во внедорожные дебри все же лучше не соваться. Разумный выбор для прагматичного водителя. Рассматриваемые нами версии имеют возраст 8-9 лет и пробеги до 260 000 км.
Land Rover Freelander
1,3 – 1,5 млн – такова средняя стоимость подержанных «Фриландеров» в их II рестайлинговом поколении образца 2013-2014 г.в. Автомобили имеют пробег от 86 000 до 210 000 км, в зависимости от технического состояния, стойкости кузова и аппетитов продавцов. Как правило, на продажу выставлены полноприводные машины с 2,2-литровым 150-сильным дизелем, в качестве исключения – бензиновые версии с мотором 2 литра 240 сил (устанавливался на Range Rover Evoque).
7 лет назад дизельный Freelander II на «механике» предлагался по цене от 1 344 000 рублей Бензиновый автомобиль с 6АКП стоил чуть дороже - от 1 551 000 рублей.
Багажник располагает объемом 755/1670 литров. В базовой комплектации шли шины R17, в качестве опции - диаметры R18-R19. Светотехника (передняя и задняя) - модные светодиодные элементы. В фарах головного света присутствуют участки с диодами, они гармонично дополняют ксеноновый свет и смотрятся стильно/дорого. Пользователи отмечают такую полезную функцию, как самоблокирующиеся при начале движения двери и окна – это детям не игрушка.
Система полного привода имеет функцию адаптации двигателя, подвески и КП Terrain Response к дорожным условиям. В любой момент можно выбрать оптимальный режим для движения – «асфальт», «трава-гравий-снег», «грязь», «колея-песок», при этом автоматика самостоятельно обеспечит необходимое тяговое усилие и подберет алгоритм работы подвески.
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