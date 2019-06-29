29 июня 2019, 17:19

5 лайфхаков для гаражного ремонта

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Самостоятельный ремонт автомобиля – это отдельный процесс и особое удовольствие для многих автолюбителей. Услуги автосервиса обойдутся существенно дороже, а подход будет формальным. Поэтому в последнее время автовладельцы предпочитают собственноручно обслуживать и ремонтировать свои машины в гаражах.
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
5 лайфхаков для гаражного ремонта
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Журналисты издания SpeedMe.Ru собрали пять лайфхаков, которые могут пригодиться при самостоятельном ремонте автомобиля. Первый из них – рецепт клея из подручных средств. Если фирменный клей закончился, а в магазин за маленьким тюбиком ехать лень, можно попробовать приготовить его из растворителя и пенопласта. В любую жестянку (например, обрезанную банку из-под пива или кофе) наливаем бензин или растворитель и крошим пенопласт. Бывалые автолюбители утверждают, что получившийся раствор склеит все, что угодно.

Оригинальный держатель для болтов и инструментов можно изготовить из обычного магнита, предварительно оклеенного с одной стороны самоклеящейся пленкой – чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Бюджетную шумоизоляцию/виброизоляцию автомобиля можно сделать из обычной гидроизоляции. Материал нарезают на куски нужного размера и немного прогревают феном, после чего он становится эластичным и клейким. Благодаря битумной основе гидроизоляция снижает лишнюю вибрацию и шум и отлично держится на металле.

Отмыть руки от мазута и смазки поможет самодельный раствор на основе мыла и соды. Мыло натираем на терке, добавляем такое же количество соды и заливаем водой. При желании долю соды можно увеличить, тогда состав будет гуще. Хранить получившееся моющее средство лучше в герметичной банке. Это предохранит его от высыхания. Самодельная паста отлично отмоет с рук мазут и прочую грязь после ремонта.

«Продвинутые» автолюбители могут изготовить оригинальное кресло-качалку из автомобильного сидения и пары рессор. Рессоры привариваются к сидушке и получается удобное кресло-качалка, наклон спинки которого можно отрегулировать с помощью штатного механизма.


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5 лайфхаков для гаражного ремонта
{{material_126168}}Журналисты издания SpeedMe.Ru собрали пять лайфхаков, которые могут пригодиться при самостоятельном ремонте автомобиля. Первый из них – рецепт клея из подручных средств. Если фирменный клей закончился, а в магазин за маленьким тюбиком ехать лень, можно попробовать приготовить его из растворителя и пенопласта. В любую жестянку (например, обрезанную банку из-под пива или кофе) наливаем бензин или растворитель и крошим пенопласт. Бывалые автолюбители утверждают, что получившийся раствор склеит все, что угодно.Оригинальный держатель для болтов и инструментов можно изготовить из обычного магнита, предварительно оклеенного с одной стороны самоклеящейся пленкой – чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Бюджетную шумоизоляцию/виброизоляцию автомобиля можно сделать из обычной гидроизоляции. Материал нарезают на куски нужного размера и немного прогревают феном, после чего он становится эластичным и клейким. Благодаря битумной основе гидроизоляция снижает лишнюю вибрацию и шум и отлично держится на металле.Отмыть руки от мазута и смазки поможет самодельный раствор на основе мыла и соды. Мыло натираем на терке, добавляем такое же количество соды и заливаем водой. При желании долю соды можно увеличить, тогда состав будет гуще. Хранить получившееся моющее средство лучше в герметичной банке. Это предохранит его от высыхания. Самодельная паста отлично отмоет с рук мазут и прочую грязь после ремонта.«Продвинутые» автолюбители могут изготовить оригинальное кресло-качалку из автомобильного сидения и пары рессор. Рессоры привариваются к сидушке и получается удобное кресло-качалка, наклон спинки которого можно отрегулировать с помощью штатного механизма.
2019-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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