29 июня 2019, 17:19
5 лайфхаков для гаражного ремонта
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Самостоятельный ремонт автомобиля – это отдельный процесс и особое удовольствие для многих автолюбителей. Услуги автосервиса обойдутся существенно дороже, а подход будет формальным. Поэтому в последнее время автовладельцы предпочитают собственноручно обслуживать и ремонтировать свои машины в гаражах.
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Оригинальный держатель для болтов и инструментов можно изготовить из обычного магнита, предварительно оклеенного с одной стороны самоклеящейся пленкой – чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Бюджетную шумоизоляцию/виброизоляцию автомобиля можно сделать из обычной гидроизоляции. Материал нарезают на куски нужного размера и немного прогревают феном, после чего он становится эластичным и клейким. Благодаря битумной основе гидроизоляция снижает лишнюю вибрацию и шум и отлично держится на металле.
Отмыть руки от мазута и смазки поможет самодельный раствор на основе мыла и соды. Мыло натираем на терке, добавляем такое же количество соды и заливаем водой. При желании долю соды можно увеличить, тогда состав будет гуще. Хранить получившееся моющее средство лучше в герметичной банке. Это предохранит его от высыхания. Самодельная паста отлично отмоет с рук мазут и прочую грязь после ремонта.
«Продвинутые» автолюбители могут изготовить оригинальное кресло-качалку из автомобильного сидения и пары рессор. Рессоры привариваются к сидушке и получается удобное кресло-качалка, наклон спинки которого можно отрегулировать с помощью штатного механизма.
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Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы машины Ford Fiesta, серийный номер магнитолы V235496
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Запросы у вас неплохие, конечно. Недорого - ха ха.
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