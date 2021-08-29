5 легковушек с самым дешевыми ТО (и еще 5 кроссоверов)
Как ни странно, первое место среди легковушек досталось вовсе не представителю российского автопрома. Самым экономичным по стоимости ТО за 5 лет оказался французский Peugeot 408 (45 180 рублей), пишут «Автоновости дня» со ссылкой на исследование Autospot. Lada Granta заняла второе место (45 900 рублей). На третьем расположился Kia Rio (46 950 рублей), а соплатформенный Hyundai Solaris оказался ощутимо дороже в обслуживании (54 097 рублей). Замыкает ТОП-5 седанов с самым доступным ТО Lada Vesta (56 600 рублей).
Среди представителей SUV-сегмента наиболее бюджетно обойдется ТО за 5 лет для внедорожника УАЗ «Патриот» - всего 28 285 рублей. Второе место со значительным отрывом занимает Lada Niva Legend (46 100 рублей). Третье место досталось Lada Niva Travel (54 000 рублей). Замыкают пятерку два «корейца»: Hyundai Creta (58 944 рублей) и Kia Seltos (65 322 рублей).
- 200 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1998 в Москве
- 900 000 РLexus GS 2005 в Москве
- 449 000 РKIA Carnival 2003 в Москве
- 4 297 000 РLand Rover Range Rover Velar 2018 в Москве
- 1 570 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 2 767 000 РJaguar F-Pace 2016 в Москве
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2021 в Москве
- 3 150 000 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 1 250 000 РVolkswagen Multivan 2006 в Москве
- 909 000 РVolkswagen Polo 2020 в Москве
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