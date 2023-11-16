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5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)

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16 ноября 2023, 06:00

5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)

Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.
Фото: Группа ГАЗ

По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2023 года в России было продано 9 140 новых легких коммерческих автомобилей. Это на 17% больше, чем в сентябре и на 77% больше, чем октябре 2023 года. Лидером по объему реализации в сегменте LCV остается ГАЗ, которому принадлежит 60% рынка. На второй строчке – коммерческие автомобили УАЗ, на третьей – Sollers. Замыкают пятерку лидеров среди марок отечественная Lada и китайский Dongfeng.

1. Dongfeng T-Captain

Фото: Dongfeng

Малотоннажный китайский грузовичок Dongfeng T-Captain появился на российском рынке сравнительно недавно, в 2022 году. Автомобиль предлагается как с голым шасси, так и с различными типами надстроек: от бортовой платформы до изотермических фургонов и рефрижераторов. Грузоподъемность в пределах тонны. Все машины оснащены безальтернативным 2,2-литровым дизельным мотором на 128 сил и 5-ступенчатой «механикой». Колесная база равна 2,8 метра. Длина шасси – 4,6 метра, бортового грузовика – 4,9 метра, ширина в обоих случаях – 1,9 метра. Обе подвески зависимые, на продольных рессорах с гидравлическими амортизаторами.

Фото: Dongfeng

Среди достоинств можно назвать сравнительно невысокую среди одноклассников цену и компактные размеры. Нарекания вызывает простенький салон, плохая шумоизоляция, тусклые фары и слабенький мотор. Цены стартуют от 2,2 млн рублей за бортовой грузовик и доходят до 4,9 млн рублей за рефрижератор.

2. Lada Granta фургон

Фото: Lada

Еще один бюджетный вариант – коммерческая линейка автомобилей Lada. В ассортименте дочернего подразделения АвтоВАЗа, компании ВИС-Авто, есть фургоны и бортовые платформы на базе Granta и Niva Legend. Грузоподъемность фургона Granta достигает 875 килограммов при максимальной массе 2,1 тонны. Все автомобили оснащены 1,6-литровым мотором на 90 сил. Длина стандартного фургона – 4,45 метра, удлиненной версии – 4,75 метра, ширина – 1,71 метра. Передняя подвеска – независимая Макферсон, задняя – зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами.

Фото: Lada

Владельцы ценят машину за предсказуемый характер, экономичный мотор, невысокую стоимость обслуживания и доступность запчастей. Многие считают фургон Granta отличным выбором за свои деньги. Среди недостатков называют неважную проходимость, тесный салон и простенькую комплектацию. Промтоварный фургон стоит от 1 267 000 рублей, за рефрижератор придется отдать не менее 1,6 млн рублей.

3. УАЗ Комби 3909

Фото: УАЗ

Представитель классического семейства УАЗ «Буханка» отличается полным приводом, внушительным дорожным просветом в 205 мм и завидной проходимостью (глубина преодолеваемого брода – до 0,5 метра). Автомобиль предназначен для грузовых и пассажирских перевозок и просто незаменим в сельской местности, где преобладают грунтовые дороги. Машина оснащена 2,7-литровой бензиновой «четверкой» (ЗМЗ-4091) мощностью 112 л.с. Габаритная длина – 4,39 метра, ширина – 1,94 метра. Максимальная грузоподъемность модели – до 940 килограммов, полная масса – 2,83 тонны.

Фото: УАЗ

Владельцы отмечают неприхотливость в обслуживании, превосходную проходимость, высокую грузоподъемность и все это в сочетании с доступной ценой. Пятиместная версия стоит от 1 250 000 рублей, семиместная – от 1 253 000 рублей с учетом скидки и доставки в дилерский центр.

4. Sollers Atlant

Фото: Sollers

Сборка фургонов Sollers Atlant стартовала на заводе в Елабуге осенью 2022 года. Новинка представляет собой перелицованный китайский JAC Sunray. Модель доступна в нескольких типах кузова: от цельнометаллического фургона и изотермического кузова до микроавтобуса. Габаритная длина составляет от 5 до 6 метров, ширина – от 1,84 до 2,04 метра. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 тонны может быть оснащён дизелем объемом 1,9 литра (136 сил) либо 2,7 литра (150 сил). Передняя подвеска – типа Макферсон, задняя – зависимая рессорная. В зависимости от версии объем грузового отсека составляет от 3,0 до 7,5 кубометров.

Фото: Sollers

Владельцы говорят о достаточно мягкой подвеске, тяговитом моторе, приемлемой шумоизоляции и вместительном салоне. Нарекания вызывает тонкое лакокрасочное покрытие, качество сборки, работа медиасистемы, слабая печка, отсутствие в комплектации обогрева боковых зеркал, да и вообще какого-либо зимнего пакета. Цены варьируются от 2 989 000 до 4 530 000 рублей.

5. ГАЗель Next

Фото: Группа ГАЗ

Безоговорочный лидер российского рынка легких коммерческих автомобилей – ГАЗель Next. Автомобиль представлен в разнообразных вариантах исполнения: автобусы, фургоны, бортовые платформы, а также множество специальных надстроек от гидроподъемника и эвакуатора до автомобиля скорой помощи и передвижной автолавки. В моторной линейке бензиновые, дизельные и битопливные агрегаты, а грузоподъемность может достигать 2,6 тонны.

Фото: Группа ГАЗ

Владельцы отдельно отмечают управляемость, динамику, стоимость обслуживания, надежность и комфорт салона. Есть претензии к работе коробки передач и медиасистемы, а также к шумоизоляции – но многие находят ее адекватной для машин подобного класса. Цены, например, на микроавтобусы в зависимости от комплектации находятся в диапазоне от 2 700 000 до 4 645 000 рублей.

Упомянутые модели: ГАЗ ГАЗель NEXT (от 950 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), Sollers Атлант, УАЗ 3909 Фермер (от 623 990 Р)
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