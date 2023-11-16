5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)

По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2023 года в России было продано 9 140 новых легких коммерческих автомобилей. Это на 17% больше, чем в сентябре и на 77% больше, чем октябре 2023 года. Лидером по объему реализации в сегменте LCV остается ГАЗ, которому принадлежит 60% рынка. На второй строчке – коммерческие автомобили УАЗ, на третьей – Sollers. Замыкают пятерку лидеров среди марок отечественная Lada и китайский Dongfeng.

1. Dongfeng T-Captain

Фото: Dongfeng

Малотоннажный китайский грузовичок Dongfeng T-Captain появился на российском рынке сравнительно недавно, в 2022 году. Автомобиль предлагается как с голым шасси, так и с различными типами надстроек: от бортовой платформы до изотермических фургонов и рефрижераторов. Грузоподъемность в пределах тонны. Все машины оснащены безальтернативным 2,2-литровым дизельным мотором на 128 сил и 5-ступенчатой «механикой». Колесная база равна 2,8 метра. Длина шасси – 4,6 метра, бортового грузовика – 4,9 метра, ширина в обоих случаях – 1,9 метра. Обе подвески зависимые, на продольных рессорах с гидравлическими амортизаторами.

Фото: Dongfeng

Среди достоинств можно назвать сравнительно невысокую среди одноклассников цену и компактные размеры. Нарекания вызывает простенький салон, плохая шумоизоляция, тусклые фары и слабенький мотор. Цены стартуют от 2,2 млн рублей за бортовой грузовик и доходят до 4,9 млн рублей за рефрижератор.

2. Lada Granta фургон

Фото: Lada

Еще один бюджетный вариант – коммерческая линейка автомобилей Lada. В ассортименте дочернего подразделения АвтоВАЗа, компании ВИС-Авто, есть фургоны и бортовые платформы на базе Granta и Niva Legend. Грузоподъемность фургона Granta достигает 875 килограммов при максимальной массе 2,1 тонны. Все автомобили оснащены 1,6-литровым мотором на 90 сил. Длина стандартного фургона – 4,45 метра, удлиненной версии – 4,75 метра, ширина – 1,71 метра. Передняя подвеска – независимая Макферсон, задняя – зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами.

Фото: Lada

Владельцы ценят машину за предсказуемый характер, экономичный мотор, невысокую стоимость обслуживания и доступность запчастей. Многие считают фургон Granta отличным выбором за свои деньги. Среди недостатков называют неважную проходимость, тесный салон и простенькую комплектацию. Промтоварный фургон стоит от 1 267 000 рублей, за рефрижератор придется отдать не менее 1,6 млн рублей.

3. УАЗ Комби 3909

Фото: УАЗ

Представитель классического семейства УАЗ «Буханка» отличается полным приводом, внушительным дорожным просветом в 205 мм и завидной проходимостью (глубина преодолеваемого брода – до 0,5 метра). Автомобиль предназначен для грузовых и пассажирских перевозок и просто незаменим в сельской местности, где преобладают грунтовые дороги. Машина оснащена 2,7-литровой бензиновой «четверкой» (ЗМЗ-4091) мощностью 112 л.с. Габаритная длина – 4,39 метра, ширина – 1,94 метра. Максимальная грузоподъемность модели – до 940 килограммов, полная масса – 2,83 тонны.

Фото: УАЗ

Владельцы отмечают неприхотливость в обслуживании, превосходную проходимость, высокую грузоподъемность и все это в сочетании с доступной ценой. Пятиместная версия стоит от 1 250 000 рублей, семиместная – от 1 253 000 рублей с учетом скидки и доставки в дилерский центр.

4. Sollers Atlant

Фото: Sollers

Сборка фургонов Sollers Atlant стартовала на заводе в Елабуге осенью 2022 года. Новинка представляет собой перелицованный китайский JAC Sunray. Модель доступна в нескольких типах кузова: от цельнометаллического фургона и изотермического кузова до микроавтобуса. Габаритная длина составляет от 5 до 6 метров, ширина – от 1,84 до 2,04 метра. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 тонны может быть оснащён дизелем объемом 1,9 литра (136 сил) либо 2,7 литра (150 сил). Передняя подвеска – типа Макферсон, задняя – зависимая рессорная. В зависимости от версии объем грузового отсека составляет от 3,0 до 7,5 кубометров.

Фото: Sollers

Владельцы говорят о достаточно мягкой подвеске, тяговитом моторе, приемлемой шумоизоляции и вместительном салоне. Нарекания вызывает тонкое лакокрасочное покрытие, качество сборки, работа медиасистемы, слабая печка, отсутствие в комплектации обогрева боковых зеркал, да и вообще какого-либо зимнего пакета. Цены варьируются от 2 989 000 до 4 530 000 рублей.

5. ГАЗель Next

Фото: Группа ГАЗ

Безоговорочный лидер российского рынка легких коммерческих автомобилей – ГАЗель Next. Автомобиль представлен в разнообразных вариантах исполнения: автобусы, фургоны, бортовые платформы, а также множество специальных надстроек от гидроподъемника и эвакуатора до автомобиля скорой помощи и передвижной автолавки. В моторной линейке бензиновые, дизельные и битопливные агрегаты, а грузоподъемность может достигать 2,6 тонны.

Фото: Группа ГАЗ

Владельцы отдельно отмечают управляемость, динамику, стоимость обслуживания, надежность и комфорт салона. Есть претензии к работе коробки передач и медиасистемы, а также к шумоизоляции – но многие находят ее адекватной для машин подобного класса. Цены, например, на микроавтобусы в зависимости от комплектации находятся в диапазоне от 2 700 000 до 4 645 000 рублей.

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