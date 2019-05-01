1 мая 2019, 14:16
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
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На длинные майские праздники одни отправятся в дальние страны, другие – на дачу, третьи – с друзьями на шашлыки, пока погода благоприятствует. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших автомобилей для весеннего пикника.
Журналисты издания SpeedMe.Ru составили импровизированный рейтинг автомобилей, которые наилучшим образом подходят для загородных вылазок на шашлыки. Уехать подальше от городской суеты и шума машин можно не только на вседорожнике. Но первое место все-таки досталось популярной у рыбаков и охотников Chevrolet Niva. Хороший дорожный просвет (200 мм) и полный привод позволит без труда пробраться на уединенную полянку вдали от шумных дорог. На сегодняшний день Chevrolet Niva – один из самых доступных вседорожников в нашей стране. Цены начинаются от 553 500 рублей с учетом скидки по трейд-ин, а также скидки по программе льготного автокредитования.
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Кроссовер Renault Duster уверенно справится с большинством проселочных дорог. Он отличается хорошим дорожным просветом (210 мм), короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. Стоит Renault Duster от 714 000 рублей.
Вседорожный универсал Lada Vesta SW Cross – единственный не-кроссовер в этом списке. Автомобиль завоевал популярность благодаря стильному дизайну, отличной вместительности, дорожному просвету в 203 мм и 1,8-литровому мотору с отдачей в 122 л.с. Цены без учета акций и специальных предложений начинаются от 779 900 рублей за универсал со 106-сильным мотором и от 804 900 рублей – за версию со 122-сильным 1.8.
Завершает рейтинг «китаец» Chery Tiggo 3. Это компактный городской кроссовер с неплохими ходовыми характеристиками (клиренс 190 мм) и достойным оснащением. Модель получила просторный комфортабельный салон и набор систем безопасности, не уступающий Lada Vesta SW Cross. Объем багажного отделения составляет 550 литров. Chery Tiggo 3 оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 126 л.с. Цены на автомобили 2019 года начинаются от 894 900 рублей. На машины 2018 года в базовой версии Comfort сейчас действует неплохая скидка в 117 000 рублей.
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
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