1 мая 2019, 14:16

Пять лучших автомобилей для майских шашлыков

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На длинные майские праздники одни отправятся в дальние страны, другие – на дачу, третьи – с друзьями на шашлыки, пока погода благоприятствует. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших автомобилей для весеннего пикника.
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Журналисты издания SpeedMe.Ru составили импровизированный рейтинг автомобилей, которые наилучшим образом подходят для загородных вылазок на шашлыки. Уехать подальше от городской суеты и шума машин можно не только на вседорожнике. Но первое место все-таки досталось популярной у рыбаков и охотников Chevrolet Niva. Хороший дорожный просвет (200 мм) и полный привод позволит без труда пробраться на уединенную полянку вдали от шумных дорог. На сегодняшний день Chevrolet Niva – один из самых доступных вседорожников в нашей стране. Цены начинаются от 553 500 рублей с учетом скидки по трейд-ин, а также скидки по программе льготного автокредитования. 

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На втором месте УАЗ «Патриот», для которого нет понятия плохих дорог. Внедорожник с клиренсом в 210 мм, 135-сильным мотором, 5-ступенчатой механической коробкой передач и «раздаткой» стоит от 794 900 рублей. Его по достоинству оценили и жители мегаполисов, для которых важна высокая посадка, вместительность и отличные внедорожные качества.

Кроссовер Renault Duster уверенно справится с большинством проселочных дорог. Он отличается хорошим дорожным просветом (210 мм), короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. Стоит Renault Duster от 714 000 рублей.

Вседорожный универсал Lada Vesta SW Cross – единственный не-кроссовер в этом списке. Автомобиль завоевал популярность благодаря стильному дизайну, отличной вместительности, дорожному просвету в 203 мм и 1,8-литровому мотору с отдачей в 122 л.с. Цены без учета акций и специальных предложений начинаются от 779 900 рублей за универсал со 106-сильным мотором и от 804 900 рублей – за версию со 122-сильным 1.8.

Завершает рейтинг «китаец»  Chery Tiggo 3. Это компактный городской кроссовер с неплохими ходовыми характеристиками (клиренс 190 мм) и достойным оснащением. Модель получила просторный комфортабельный салон и набор систем безопасности, не уступающий Lada Vesta SW Cross. Объем багажного отделения составляет 550 литров. Chery Tiggo 3 оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 126 л.с. Цены на автомобили 2019 года начинаются от 894 900 рублей. На машины 2018 года в базовой версии Comfort сейчас действует неплохая скидка в 117 000 рублей.

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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
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Пять лучших автомобилей для майских шашлыков
Журналисты издания SpeedMe.Ru составили импровизированный рейтинг автомобилей, которые наилучшим образом подходят для загородных вылазок на шашлыки. Уехать подальше от городской суеты и шума машин можно не только на вседорожнике. Но первое место все-таки досталось популярной у рыбаков и охотников Chevrolet Niva. Хороший дорожный просвет (200 мм) и полный привод позволит без труда пробраться на уединенную полянку вдали от шумных дорог. На сегодняшний день Chevrolet Niva – один из самых доступных вседорожников в нашей стране. Цены начинаются от 553 500 рублей с учетом скидки по трейд-ин, а также скидки по программе льготного автокредитования. {{material_123203}}На втором месте УАЗ «Патриот», для которого нет понятия плохих дорог. Внедорожник с клиренсом в 210 мм, 135-сильным мотором, 5-ступенчатой механической коробкой передач и «раздаткой» стоит от 794 900 рублей. Его по достоинству оценили и жители мегаполисов, для которых важна высокая посадка, вместительность и отличные внедорожные качества.Кроссовер Renault Duster уверенно справится с большинством проселочных дорог. Он отличается хорошим дорожным просветом (210 мм), короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. Стоит Renault Duster от 714 000 рублей.Вседорожный универсал Lada Vesta SW Cross – единственный не-кроссовер в этом списке. Автомобиль завоевал популярность благодаря стильному дизайну, отличной вместительности, дорожному просвету в 203 мм и 1,8-литровому мотору с отдачей в 122 л.с. Цены без учета акций и специальных предложений начинаются от 779 900 рублей за универсал со 106-сильным мотором и от 804 900 рублей – за версию со 122-сильным 1.8.Завершает рейтинг «китаец»  Chery Tiggo 3. Это компактный городской кроссовер с неплохими ходовыми характеристиками (клиренс 190 мм) и достойным оснащением. Модель получила просторный комфортабельный салон и набор систем безопасности, не уступающий Lada Vesta SW Cross. Объем багажного отделения составляет 550 литров. Chery Tiggo 3 оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 126 л.с. Цены на автомобили 2019 года начинаются от 894 900 рублей. На машины 2018 года в базовой версии Comfort сейчас действует неплохая скидка в 117 000 рублей.
2019-05-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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