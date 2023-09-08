5 лучших автомобилей для охоты и рыбалки

УАЗ «Хантер»

Фото: УАЗ

Hunter в переводе с английского означает «Охотник». Простой, недорогой и надежный внедорожник можно считать прямым потомком легендарного советского УАЗ-469. Полный привод в сочетании с «понижайкой» и 210-миллиметровым дорожным просветом позволят забраться в самые дремучие дебри. 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ-40911 выдает от 112 до 135 л.с. и до 198 Нм пикового крутящего момента. Коробка передач – 5-ступенчая «механика». Объем багажного отделения – 930 литров, а при сложенных задних сидениях возрастает до 1 830 литров.

Фото: УАЗ

Новый автомобиль можно купить минимум за 1,4 млн рублей. При этом внедорожник дешев в обслуживании и не обязывает владельца трястись над каждой царапиной. Создан для езды по бездорожью, здесь он в своей стихии. Автомобили 2008 года с пробегом под 200 тысяч километров отдают по 200 – 300 тысяч рублей.

Subaru Forester

Фото: Subaru

Японский Forester (дословно «Лесник») – добротный внедорожник с постоянным полным приводом и внушительным дорожным просветом, при этом динамичный, послушный, вместительный и комфортабельный. Многие хвалят низкий расход топлива. Модель выпускается с 1997 года и за прошедшие четверть века успела сменить пять поколений. Дорожный просвет составляет от 190 до 225 мм, в зависимости от модельного года. Объем багажника со сложенными сидениями второго ряда – без малого 1 800 литров.

Subaru Forester (III поколение) Фото: Subaru

После введения санкций новые автомобили возят к нам по схеме параллельного импорта. Дилеры предлагают версии с 2,0-литровым (150 л.с.) и 2,5-литровым (185 л.с.) бензиновыми моторами. Оба работают в паре с вариатором и полным приводом. Стоит машина 2023 года выпуска от 4,7 до 5,7 млн рублей в зависимости от комплектации. Внедорожники 2008 года выпуска (III поколение) с пробегом от 150 тысяч километров стоят порядка миллиона рублей.

ГАЗ «Соболь 4х4»

Фото: Луидор

Полноприводный «Соболь» – хорошая машина с оборотистым тяговитым мотором, с которым не страшно и в горку въехать и на бездорожье. Есть версии с бензиновым двигателем (2,7 литра, 107 сил) и с дизельным (2,8 литра, 120 сил). Трансмиссия: «механика» и подключаемый полный привод. Дорожный просвет – от 205 мм, объем грузового отсека – 64 куб. метра. Владельцы ценят его за отличные внедорожные качества, надежность и неприхотливость. Главное – менять масло каждые 10 тысяч километров.

Фото: PR-служба ГК «Современные транспортные технологии»

Новый микроавтобус сейчас стоит от 1,7 млн рублей. Автомобили 2008 года с пробегом не менее 100 тысяч километров идут по 400 – 700 тысяч рублей в зависимости от состояния. На проходящей в эти дни отраслевой выставке «Комтранс» ГАЗ представил автомобиль нового поколения – «Соболь NN 4x4». От предшественника новинка отличается современным дизайном и комфортабельным салоном. Серийное производство начнется на заводе ГАЗ в декабре 2023 года.

Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

Практичный, надежный и выносливый японский пикап отличается высокой проходимостью, внушительным дорожным просветом в 235 мм и большим багажником до 1 500 литров, в котором поместится все необходимое снаряжение и добыча с уловом. Автомобиль рассчитан на бездорожье и езду с грузом, поэтому налегке и в городе на нем не слишком комфортно. Не говоря уже о проблемах с парковкой 5,3-метрового пикапа.

Mitsubishi L200 (IV поколение) Фото: Mitsubishi

Новые автомобили по «параллельному» импорту предлагаются с двухрядной кабиной, с 2,4-литровыми бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 132 до 181 силы, с «механикой» или «автоматом» и системой полного привода. Цены – от 3,6 до 5,0 млн рублей. Пикапы 2008 года выпуска стоят от 1,0 до 1,4 млн рублей.

ГАЗ 2330 Тигр

Фото: Wikipedia

Огромный 5,7-метровый внедорожник выпускали вплоть до 2019 года. От армейского варианта гражданский «Тигр» отличался отсутствием брони. Внушительные габариты и устрашающий вид несколько осложняют передвижение по городу, зато на бездорожье «Тигр» попадает в свою стихию. Владельцы хвалят его за отличную проходимость, вместимость, надежность и солидную внешность. Также не стоит беспокоиться об истории автомобиля, разбить такую машину в ДТП трудно. Из минусов – цена и расход топлива.

Фото: auto.ru

Габаритные размеры машины: длина – 5 700 мм, ширина – 2 300 мм, высота – 2 300 мм, колесная база – 3 300 мм, дорожный просвет – 400 мм. Снаряженная масса – 6 900 кг, а полная – 8 200 кг. В движение внедорожник приводит 5,9-литровый дизельный турбомотор Cummins, который в зависимости от версии выдает 180 или 205 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Машина очень редкая. В продаже сейчас на auto.ru стоит один единственный автомобиль 2006 года выпуска с пробегом 33 тысячи километров. Владелец просит за своего «Тигра» 9,5 млн рублей.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах