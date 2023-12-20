5 лучших автомобилей для русской зимы

Даже в городах зимой машинам приходится преодолевать снежные заносы, грести по колее и лавировать между ледяными глыбами. Высокий дорожный просвет – это необходимость, наряду с разнообразными теплыми опциями: подогревом сидений, руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя. А в некоторых случаях, не лишним будет установить предпусковой подогреватель или дополнительный отопитель салона. Журнал 110km.ru выбрал пять моделей на любой вкус и бюджет, которые, на наш взгляд, отлично подходят для русской зимы.

Lada Niva Legend

Фото: Lada

Начнем с отечественной классики. Внедорожники «Нива» выпускают практически в неизменном виде на протяжении 46 лет. За это время они снискали славу по всему миру и заслужили репутацию надежных, простых, недорогих и практичных автомобилей. Niva Legend оснащается 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с., 5-ступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом. Небольшой вес автомобиля в сочетании с хорошим дорожным просветом, короткой базой и понижающей передачей позволяют ему преодолевать бездорожье и уверенно чувствовать себя как на гладком асфальте, так и на снежной целине.

Фото: Lada

Базовая Lada Niva Legend стоит от 829 900 рублей. Внедорожная версия Niva Bronto отличается увеличенным до 240 мм клиренсом, межосевыми и межколесными блокировками дифференциалов и зубастыми покрышками на 15-дюймовых дисках. Стоит такой автомобиль от 1 353 900 рублей. В списке оснащения также значится кондиционер, подогрев передних сидений и боковых зеркал.

УАЗ «Патриот»

Фото: УАЗ

Еще один представитель российского автопрома ощутимо превосходит «Ниву» по габаритам и мощности. Внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором на 150 л.с. (235 Нм), 5-ступенчатой «механикой» и системой полного привода. Отличную проходимость обеспечивает двухступенчатая «раздатка» и дорожный просвет в 210 мм. Владельцы ценят его за сочетание относительно невысокой цены с большими габаритами и вместительностью, конструктивно заложенной высокой проходимостью и широким набором возможных к установке дополнительных опций.

Фото: 110km.ru

Цена машины с двигателем стандарта Евро-2 начинается от 1 480 000 рублей, Евро-5 обойдется на 20 000 рублей дороже. Версия с пакетом Limited (от 1 750 000 рублей) может похвастаться подогревом зеркал, передних сидений, лобового стекла, кондиционером и дополнительным отопителем салона. Доплатив еще 90 000 рублей можно купить опциональную заводскую лебедку и защиту рулевых тяг.

Renault Duster

Фото: Renault

Французский кроссовер с 2011 по 2022 годы собирали в России. За это время инженеры учли пожелания владельцев и максимально адаптировали автомобиль к непростым условиям эксплуатации в нашей стране. Интересным выбором для русской зимы может стать дизельная полноприводная версия Duster второго поколения, премьера которого в нашей стране прошла в начале 2021 года.

Фото: Renault

Автомобиль оснащен 1,5-литровым дизельным тяговитым агрегатом мощностью 109 л.с. (240 Нм) и механической коробкой передач. Мотор считается надежным. При должном обслуживании он может без проблем отходить 400 тысяч километров и больше. Дорожный просвет у дизельной версии достигает 210 мм. Цены на двух-трехлетние кроссоверы колеблются от 1,7 до 2,7 млн рублей. В топовых комплектациях есть обогрев сидений, боковых зеркал, руля, лобового и заднего стекол, а также дистанционный запуск двигателя.

Nissan X-Trail

Фото: Nissan

Еще один кроссовер, который выпускали в России с расчетом на суровые морозы и плохие дороги – Nissan X-Trail. С 2018 года на заводе в Петербурге началась серийная сборка рестайлинговой версии третьего поколения (Т32). Кроссовер дорабатывали в российском инжиниринговом центре Nissan с учетом отзывов покупателей, стараясь создать «идеальный автомобиль для семейных поездок и приключений». Помимо усовершенствований в подвеске установили более энергоемкий аккумулятор и многочисленные обогревы.

Фото: Nissan

Обновленный X-Trail предлагался с двумя моторами на выбор: объемом 2,0 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). Оба – в паре с «механикой» или вариатором и полным приводом. Трехлетние кроссоверы сейчас стоят от 2,4 до 4,0 млн рублей в зависимости от версии и комплектации. В свое время Nissan давал 12 лет гарантии от сквозной коррозии кузова, поэтому по поводу ржавых порогов и колесных арок можно не переживать.

Geely Monjaro

Фото: Geely

Те, кто скучают по кроссоверам Volvo, могут обратить внимание на модели Geely. Кроссовер Monjaro построен на архитектуре СМА, как и Volvo XC40, но ощутимо превосходит в размерах даже Volvo XC60. Сейчас в России автомобиль доступен в единственной модификации – с 2,0-литровым турбомотором на 238 л.с. (350 Нм), 8-диапазонным «автоматом» и системой интеллектуального полного привода. Крутящий момент может автоматически распределяться между передней и задней осями вплоть до 50:50, что обеспечивает надежный контроль над машиной.

Фото: Geely

В пакет «зимних» опций, которыми по умолчанию оснащены все автомобили, входят подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Стоит Geely Monjaro от 4,67 до 4,97 млн рублей. С учетом всех скидок цены снижаются до 4,17 – 4,47 млн рублей.

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