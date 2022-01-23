5 лучших хэтчбеков до 10 лет
И по сей день хэтчбеки не теряют своей актуальности. Их любят за стремительный дизайн и практичный багажник. «Автоновости дня» составили ТОП-5 подержанных 10-летних моделей.
Honda Civic
Стильный японский хэтчбек оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 140 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или классическим «автоматом». Десятилетние экземпляры стоят, в среднем, 900 тысяч рублей.
Mazda 3
Еще один японский хэтчбек в рейтинге предлагается на выбор с бензиновыми моторами объемом в 1,6 литра (105 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Агрегаты сочетаются с МКПП или автоматической коробкой передач. Стоят 10-летние «трешки» порядка 720 тысяч рублей.
Volkswagen Golf
Немецкий хэтчбек, эталон С-класса, может похвастаться богатой моторной гаммой. На вторичном рынке можно встретить бензиновые версии мощностью от 85 до 235 лошадиных сил, а также дизельные хэтчбеки мощностью от 105 до 170 л.с. Трансмиссия: «механика» или «робот». Средняя цена - 670 тысяч рублей.
Ford Focus
Американский хэтчбек оснащался бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра и мощностью от 85 до 150 лошадиных сил. Также попадаются дизельные машины с 2,0-литровыми турбомоторами на 140 сил. Коробки передач: «механика» или «робот». Средняя цена составляет 590 тысяч рублей.
Peugeot 308
Французский хэтчбек также предлагался с бензиновыми или дизельными моторами. В первой случае речь идет о 1,6-литровом агрегате мощностью 120 или 150 сил. Во втором – о 1,6-литровом турбомоторе, выдающем 110 или 115 сил. В качестве трансмиссии используется «механика» или «автомат». 10-летний вариант стоит в среднем 500 тысяч рублей.
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