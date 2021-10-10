5 лучших китайских кроссоверов в России
Китайские кроссоверы уже давно перестали быть чем-то экзотическим и редким на наших дорогах. Месяц за месяцем дилеры увеличивают объемы продаж. Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-5 китайских кроссоверов доступных в России.
Chery Tiggo 4
Компактный кроссовер предлагается в России с двумя бензиновыми моторами объемом 1,5 и 2,0 литра, мощностью от 115 до 145 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предусмотрены «механика», «робот» и вариатор. Привод только передний. Цена – от 1,13 млн рублей.
Chery Tiggo 7 Pro
На нашем рынке большой кроссовер предлагается только с безальтернативным бензиновым 1,5-литровым турбомотором, с которого снимают 145 лошадиных сил. Двигатель работает в паре исключительно с вариатором. Полный привод недоступен даже в качестве опции. Цены начинаются от 1,65 млн рублей.
Geely Atlas Pro
В 2021 году до российского рынка добрался рестайлинговый кроссовер. В движение его приводит гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Отдача достигает 175 л.с. Трансмиссия – «робот», полный привод. Цена – от 2,02 млн рублей.
Geely Tugella
Стильный купеобразный кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 240 лошадиных сил. Двигатель сочетается исключительно с классическим «автоматом». Привод – полный. Цена – от 2,75 млн рублей.
Haval F7
В моторную гамму этого кроссовера входят два бензиновых турбомотора объемом 1,5 литра (150 сил) и 2,0 литра (190 сил). Оба агрегата работают в паре только с «роботом», привод может быть как передним, так и полным. Цены начинаются от 1,61 млн рублей.
- 1 950 000 РHaval F7 2020 в Москве
- 1 897 000 РHaval F7 2020 в Москве
- 1 764 000 РHaval F7 2019 в Москве
- 1 850 000 РHaval F7 2019 в Москве
- 1 599 000 РHaval F7 2019 в Москве
- 1 390 000 РChery Tiggo 4 2021 в Москве
- 1 402 000 РChery Tiggo 4 2020 в Москве
- 2 733 000 РGeely Tugella 2020 в Москве
- 2 798 000 РGeely Tugella 2020 в Москве
- 1 947 000 РHaval F7 2019 в Москве
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