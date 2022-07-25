5 лучших китайских семейных вседорожников (и сколько они стоят)

Ранее мы писали Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров Родители ушли на работу, а 12-летний мальчик остался дома с младшей сестрой. Детям стало скучно, и они решили ... Читать далее

Редакция сайта «Автоновости дня» изучила актуальные предложения китайских автопроизводителей и назвала пять наиболее удачных семейных кроссоверов и внедорожников. Открывает список полноразмерный семиместный кроссовер Exeed VX за 4 529 900 рублей. В оснащение входит шесть подушек безопасности, детский замок и крепления ISOFIX для детских кресел, трехзонный климат-контроль и комплект электронных ассистентов.

Еще один интересный вариант – Chery Tiggo 8 Pro и его Max-версия. Оба кроссовера могут похвастаться трехрядным салоном и шестью подушками безопасности. Первый автомобиль стоит от 2 929 900 рублей, второй, с полным приводом и мотором на 197 сил, – от 3 610 900 рублей.

Ранее мы писали Geely Coolray пережил рестайлинг и получил новый мотор: фото и подробности Китайская компания Geely представила основательно обновленный кроссовер Binyue, который продается в России ... Читать далее

Большой рамный внедорожник Haval H9 стоит от 4 399 000 рублей. Покупатели могут выбирать между бензиновой и дизельной версией. В остальном – уже знакомый набор: трехрядный салон, комплект электронных систем безопасности, 6 подушек и трехзонный климат-контроль.

Замыкает список еще один семиместный кроссовер – GAC GS8 с 190-сильным мотором и 6-ступенчатой АКПП, шестью подушками безопасности, системами ABS, ESP, HDS и многим другим. Стоит такой автомобиль минимум 2 789 000 рублей.

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