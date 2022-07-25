5 лучших китайских семейных вседорожников (и сколько они стоят)
Фото: Exeed
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Haval
Фото: GAC
Еще один интересный вариант – Chery Tiggo 8 Pro и его Max-версия. Оба кроссовера могут похвастаться трехрядным салоном и шестью подушками безопасности. Первый автомобиль стоит от 2 929 900 рублей, второй, с полным приводом и мотором на 197 сил, – от 3 610 900 рублей.
Большой рамный внедорожник Haval H9 стоит от 4 399 000 рублей. Покупатели могут выбирать между бензиновой и дизельной версией. В остальном – уже знакомый набор: трехрядный салон, комплект электронных систем безопасности, 6 подушек и трехзонный климат-контроль.
Замыкает список еще один семиместный кроссовер – GAC GS8 с 190-сильным мотором и 6-ступенчатой АКПП, шестью подушками безопасности, системами ABS, ESP, HDS и многим другим. Стоит такой автомобиль минимум 2 789 000 рублей.
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EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге
15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.Читать далее
-
31.05.2022, 12:57
Автомобили, которые подешевели весной 2022 года
С марта 2022 года цены на новые машины в России стремительно пошли вверх. Но несмотря на общую тенденцию, нашлись автомобили, которые нынешней весной подешевели.Читать далее
-
12.05.2022, 16:32
Внедорожник Haval подешевел сразу на 500 000 рублей
После резкого апрельского подорожания автомобилей Haval, китайская марка начинает постепенно снижать цены. Сначала ощутимо подешевел кроссовер Jolion, сейчас очередь дошла до флагманского внедорожника Haval H9.Читать далее
-
12.05.2022, 14:50
Ковид вновь ударил по Китаю: падение автопроизводства достигло 75%
Согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей, апрельское производство автомобилей в стране достигло чуть ли не дна. Только в шанхайском автокластере о значительных убытках завили сразу несколько именитых компаний. Читать далее
-
04.05.2022, 16:18
Антикризисный тест-драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Нынешние дни хмельнее бургундского. Исход из России ряда мировых автогигантов плюс приостановленные на территории страны производства оставляют за собой ниши, которые, по всем законам жизни, должны быть заполнены. И у людей уже почти нет сомнения, кем именно. Читать далее
-
22.04.2022, 17:00
Новый большой кроссовер Chery: 197 сил и полный привод (цены)
Компания Chery объявила о старте продаж новой топовой версии флагманского кроссовера Tiggo 8 Pro. Автомобиль обзавелся более мощным мотором, полным приводом, богатым оснащением и приставкой Max к названию.Читать далее
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