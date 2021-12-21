5 лучших моделей с панорамной крышей
Hyundai Tucson
Один из самых успешных внедорожников Hyundai, в котором сочетаются стильная внешность и богатый технический функционал. Панорамную крышу можно взять в комплектации Visioner с бензиновым двигателем объемом 2,5 л, цена от 3 млн рублей. Либо в комплектации Prestige при приобретении пакета Smart Sense+ High-Tech, в этом случае цена также составит 3 млн рублей.
Volkswagen Tiguan
Этот кроссовер пользуется большой популярностью в России! Опция панорамной крыши доступна в комплектациях Status, Exclusive и R-Line, ее стоимость составляет 60 тыс. рублей. Стоимость модели в комплектации Status начинается с отметки 2,34 млн рублей, она оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой АКПП.
Volvo V60
Volvo знает о технологичности и комфорте. Но одним из важных достоинств модели является панорамная крыша! Благодаря ей пространство 5-местного салона приобретает особую атмосферу. В России цена модели начинается с 3,5 млн рублей, оснащается она 2-литровым турбированным двигателем с 8-ступенчатой АКПП. Расход топлива в смешанном цикле 6,9 л на 100 км.
Kia Sorento
Kia Sorento 2022 модельного года является просторным 7-местным внедорожником, который оснащается панорамной крышей. Минимально возможная стоимость машины с панорамой в России составляет 3,32 млн рублей, это комплектация Премиум с полным приводом и АКПП, с бензиновым двигателем MPI 2,5 л и 179 л.с. мощности.
Skoda Kodiaq
Отличный семейный внедорожник представленный в 5 и 7-местном исполнении. При этом, среди прочих его достоинств – возможность приобрести машину с панорамной крышей. Эта опция стоит 71,2 тыс. рублей и доступна в любой из трех комплектаций: Active, Ambition или Style. Минимальная стоимость автомобиля 1,96 млн рублей: за эти деньги вы получите двигатель 1.4 л мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатую механику.
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