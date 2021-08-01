5 лучших пикапов на российском рынке
Toyota Hilux
Журналисты издания «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших моделей в кузове «пикап», которые сейчас можно купить на отечественном рынке, и начинается он с японского внедорожника Toyota Hilux, который неоднократно становился лидером продаж в своем сегменте. Сейчас покупатели могут выбирать между двумя дизельными версиями мощностью 150 и 200 сил, а также бензиновой на 165 сил. Коробки передач – «механика» и классический «автомат». Цены начинаются от 2,8 млн рублей.
Mitsubishi L200
Пятое поколение данной модели отличается весьма ярким и харизматичным дизайном, что положительно сказывается на его популярности в России. В моторную гамму входят исключительно дизельные агрегаты мощностью 155 или 185 л.с., которые доступны с МКПП или автоматической коробкой передач. Базовая версия стоит от 2,5 млн рублей.
Isuzu D-MAX
Еще один японский пикап не так давно сменил поколение и получил заметно более интересный дизайн. В России автомобиль доступен с безальтернативным турбодизелем мощностью 190 сил, который работает в паре с «механикой» или «автоматом». Стоит пикап Isuzu минимум 2,8 млн рублей.
УАЗ Пикап
Отечественный пикап – самый доступный представитель сегмента и стабильно держится в тройке самых продаваемых пикапов в России. Автомобиль со 150-сильным двигателем и механической коробкой передач в начальной комплектации «Классик» стоит от 1,1 млн рублей. При желании можно взять тот же мотор с автоматической КПП. Тогда минимальная цена вырастает до 1,4 млн рублей.
Great Wall Wingle 7
Завершает список китайский пикап от компании Great Wall, который реализуется в России через дилерскую сеть Haval. Покупателям предлагают безальтернативную связку 143-сильного турбодизеля и механической коробки передач и единственную комплектацию «Комфорт». Цены начинаются от 1,8 млн рублей.
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