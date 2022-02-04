5 лучших полноприводных универсалов в 2022 году на российском рынке
Эксперты портала Njcar составили рейтинг новых универсалов с полным приводом, официально представленных сейчас на российском рынке. Но стоят такие автомобили недешево. Надо быть готовым выложить за машину минимум 4 млн рублей.
На пятое место списка журналисты поставили Volkswagen Passat Alltrack. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором (220 л.с.), который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Универсал доступен в единственной комплектации по цене от 3 813 000 рублей.
На четвертом месте расположился чешский универсал Skoda Superb Combi 4x4. Автомобиль может похвастаться еще более мощным, чем у Volkswagen Passat, мотором. Под капотом скрывается 2,0-литровый агрегат, форсированный до 280 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатым «роботом» и стоит в стартовой комплектации минимум 3 458 000 рублей.
Третья строчка досталась немецкому премиальному универсалу Audi A6 45 TDI allroad quattro tiptronic. В движение его приводит 3,0-литровый дизельный тяговитый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия – фирменный «автомат» и система полного привода quattro. Цены начинаются от 5 265 000 рублей.
Второе место получил еще один недешевый немецкий универсал Mercedes-Benz E 220 d 4 Matic All-Terrain. Автомобиль оснащен 1,9-литровым турбодизелем мощностью 194 л.с., автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой полного привода 4Matic. Автомобиль в исполнении Luxury стоит минимум 5 727 000 рублей.
Лидером рейтинга стал Subaru Outback нового поколения с 2,5-литровым оппозитным силовым агрегатом на 188 л.с. Японский автомобиль обладает внушительным внедорожным просветом (213 мм) и системой симметричного полного привода. Базовая комплектация Elegance стоит от 4 069 000 рублей.
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