5 мифов про уровень масла в двигателе
Другой распространенный миф: лучше перелить масло при замене, чем не долить. Дело обстоит немного сложнее, все зависит от объема, который не долили и перелили. Превысить уровень можно не более чем на 15 – 20 мм. В противном случае в картере образуется масляный туман, что засоряет дроссель и загрязняет компрессор. На низком уровне масла лучше долго не ездить, поскольку масляное голодание двигателя может привести к проблемам.
Неверно утверждение, что проверять уровень масла можно и на холодном, и горячем двигателе. Поскольку любая жидкость расширяется при нагреве, разница на прогретом моторе может составлять до 10%, что равно примерно 500 мл. Поэтому делать замер надо на остывшем двигателе, но не перед пуском в мороз. По этой же причине не надо заливать масло до максимума при его очередной замене. Лучше немного не долить, чтобы после первого запуска из-за расширения масла не было перелива.
Наконец, нельзя утверждать, что уровень масла не может повыситься. Например, такое явление можно наблюдать в холодную погоду, когда на непрогретом автомобиле передвигаются преимущественно на короткие расстояния. Уровень масла в этом случае на щупе может подрасти на 10 – 20 мм. Причина проста: масло разбавляется топливом, которое не успевает сгореть и попадает через поршневые кольца в поддон.
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