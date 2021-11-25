5 недостатков самой крутой «Теслы»
Непродуманность колонки рулевого управления
В этой Tesla вместо рулевого колеса нечто больше напоминающее штурвал самолета. При всей своей футуристичности и неповторимости такой руль имеет ряд существенных проблем.
Во-первых, на повороте он может выскальзывать из рук, а во-вторых, при попытке нажать одну из сенсорных кнопок на руле, вы можете случайно просигналить или ошибиться с кнопкой (включения поворотников, дворников и оптики машины).
Завышенный запас хода
В Tesla заявляли, что запас хода у их новинки достигает 630 км на одном заряде. Однако же испытания модели в обычной жизни показали, что запас хода у нее не превышает 480 км, что существенно ниже обещанного производителем. Покупая машину за такую сумму ты рассчитываешь, что все заявленные характеристики реальны…
Завышенная стоимость
Тут нужно уточнить – покупая машину за 130 тыс. долларов, чего вы от нее ждете? Если бешенной скорости, сопоставимой с гиперкарами, то эта цена даже слишком занижена.
Но если вам нужен комфорт, то интерьер этой машины может разочаровать вас своей обыденностью и уровнем исполнения. За те же деньги Audi, BMW и Mercedes-Benz предложат вам машину с более роскошным салоном.
Сложность использования функций управления автомобилем
Одна из самых больших проблем этой машины в том, что ее элементами управления не всегда легко воспользоваться. К примеру, в режиме автономного рулевого управления очень сложно найти меню опции, необходимой для обзора режимов управления.
Смена режимов управления в машине не должна становиться проблемой, оно должно реализовываться через особый функционал, который будет интуитивно понятен каждому. К тому же активация управления запуском в Model S Plaid очень сложна и занимает немало времени, а еще требует включения режима автогонок.
Отсутствие функции отображения энергопотребления
Видимо, большинство владельцев Tesla Model S Plaid рады тому, что могут гонять на невероятной скорости, не думая больше ни о чем. Однако отсутствие в машине функции отображения оставшегося заряда, является явной недоработкой.
Рассчитывая на большой запас хода, который к тому же сильно завышен, водителю не помешало бы видеть, сколько энергии батареи он уже потратил, а сколько еще осталось в запасе. Особенно это актуально, когда на многие километры вокруг нет никаких признаков АЗС «с розеткой». Эта функция позволила бы точнее планировать свою поездку, чтобы не застрять в отдаленной глуши со своим чудо-автомобилем.
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