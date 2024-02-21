5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис. Их можно купить прямо сейчас

Представленные в списке машины помимо отменной проходимости отличаются приличной грузоподъемностью и относительной простотой конструкции. Ведь одно из главных требований к машине Судного дня – возможность быстро устранить неисправность с помощью палок и синей изоленты.

1. ГАЗ 2330 «Тигр»

Фото: Wikipedia

Огромный 5,7-метровый внедорожник выпускают на Арзамасском машиностроительном заводе преимущественно для нужд армии и силовых ведомств. Гражданский вариант отличается от армейского отсутствием брони. Но иногда на автомобильных классифайдах можно встретить объявления о продаже и бронированных версий, которые вполне легально стоят на учете в ГИБДД.

Фото: auto.ru

«Тигр» отличается устрашающей внешностью, внушительными габаритами и приличным аппетитом. Длина – 5 700 мм, ширина – 2 300 мм, высота – 2 300 мм, колесная база – 3 300 мм, дорожный просвет – 400 мм, а расход топлива – не меньше 15 литров на «сотню» (по паспорту). Обычно внедорожник оснащен 5,9-литровым дизельным турбомотором Cummins, но есть версии и с российским дизелем ЯМЗ-5347-10. Стоит подержанный «Тигр» от 6 до 13 млн рублей.

2. «Север» от SeverTrucks

Фото: SeverTrucks

В модельном ряду сибирской компании SeverTrucks не менее восьми модификаций снегоболотоходов «Север». Эти бескомпромиссные машины идеальны для эксплуатации на труднопроходимых маршрутах в экстремальных погодных или температурных условиях. Они доставят пассажиров (до 14 человек) и груз (до 2 тонн) в любую труднодоступную местность.

Фото: SeverTrucks

Машины в зависимости от версии оснащены дизельными моторами Cummins мощностью от 136 до 180 л.с., раздаточной коробкой Урал 4320 и комбинацией мостов от ЗИЛ 131 и ГАЗ 66 с самоблокирующимся дифференциалом и автоподкачкой. Пружинно-стоечная подвеска обеспечивает вездеходу огромный запас прочности и рекордную проходимость. Стоит новая машина от 5,0 до 10,5 млн рублей.

3. «Литвина»

Фото: litvina.ru

Белорусские вездеходы «Литвина» многое в техническом плане позаимствовали от легендарного ГАЗ-66 «Шишига»: и агрегаты трансмиссии, и межколесные редукторы с кулачковыми самоблокирующимися дифференциалами. Еще одно достоинство машины – простая подвеска на поперечных рессорах. Она надежна и гарантирует плавность хода на самом суровом бездорожье.

Фото: litvina.ru

Вездеход «Литвина-3903» ориентирован на работу в экстремальных климатических условиях при температуре от -45°С до +45°С. Машина длиной 5,5 метра и грузоподъемностью 1000 кг вмешает до 10 человек. В движение ее приводит 2,3-литровый китайский дизельный двигатель Weichai мощностью 110 л.с. и пиковым крутящим моментом 280 Нм. Цена новой машины – порядка 7,5 млн рублей

4. МТ-ЛБ

Фото: Спецтайл

Еще одним бескомпромиссным вариантом машины постапокалиптической эпохи может стать многоцелевой плавающий бронетранспортер, который сейчас предлагает купить воронежская компания Спецтайл. Аббревиатура МТ-ЛБ расшифровывается как «многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный». Машину сконструировали еще в 1960-е годы. Она предназначена для транспортировки грузов и перевозки людей в труднодоступной местности.

В движение 10-тонный гусеничный бронетранспортер приводит 15-литровый восьмицилиндровый мотор ЯМЗ-238 мощностью 330 л.с. Стоит такая внушительная машина сравнительно недорого, порядка 6 млн рублей.

5. Вездеход повышенной проходимости ГАЗ

Фото: auto.ru

Завершают нашу подборку бронированные машины, созданные в прошлом веке конструкторами Горьковского автозавода. На автомобильных классифайдах достаточно объявлений о продаже разного рода армейских вездеходов, которые допущены на дороги общего пользования, стоят на учете и имеют все необходимые гражданские документы: ПТС, СТС, техосмотр и полис ОСАГО.

Фото: auto.ru

Выбор широкий: гражданские БТР-80, БТР-40 и БДРМ. В большинстве своем машины тщательно восстановлены и обслужены. Некоторые прошли серьезный тюнинг: например, получили более мощный мотор, электронное зажигание, гидроусилитель руля и камеру заднего вида. Стоят такие машины от 1,0 до 7,5 млн рублей в зависимости от типа, года выпуска и состояния.

Упомянутые модели: ГАЗ 2330 Тигр

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