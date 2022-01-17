5 огромных кроссоверов до 4 миллионов рублей: что купить за эти деньги
EXEED VX
Этот «китаец» стоимостью от 3,07 млн рублей совсем немного не дотягивает до 5 метров, его длинна 4970 мм. У внедорожника мощностью 249 л.с. в салоне 7 полноценных мест, есть полный привод и масса современных опций. Багажник у этой машины способен достигать объема 2 600 л, но это если сложить два задних ряда сидений. А убрав третий ряд вы получите большое пространство для багажа. В России кроссовер представлен в двух комплектациях (Люкс и Престиж), которые имеют широкий набор опций, от подогрева и вентиляции первых двух рядов сидений, до обогрева стекол и форсунок системы омывания стекол. Беспроводная зарядка, 4 USB разъема, премиальная аудиосистема и многое другое сделают любое ваше путешествие очень комфортным.
Mazda CX-9
Стоимость этого японского кроссовера начинается с отметки 3,335 млн рублей, речь о комплектации Active, за максимальную комплектацию Executive придется выложить уже 4,125 млн. Вот что вы получите в начальной комплектации: три ряда сидений, двухзонный климат-контроль для передних пассажиров и отдельный климат для задних, неплохой набор опций безопасности и современную информационно-развлекательную систему. Машина оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 231 л.с. и имеет дорожный просвет 220 мм.
Hyundai Palisade
У нас флагманский кроссовер Hyundai представлен в четырех комплектациях: Lifestyle, Prestige, High-Tech и COSMOS (на 7 и 8 мест). Стартовая цена кроссовера с полным приводом и дизельным двигателем объемом 2,2 л составляет 3,749 млн рублей. Машина очень экономична и в смешанном цикле потребляет всего 7,3 л топлива, при мощности 200 л.с. это неплохо. Длинна кроссовера почти 5 метров. В машине есть целых 7 USB разъемов, неплохой набор комфортных опций, в том числе «теплых», а также широкий ряд опций безопасности водителя и пассажиров.
Volkswagen Teramont
В России модель представлена в 4 комплектациях, стоимость комплектации Respect составит от 3,846 млн рублей, за R-Line придется отдать уже от 4,343 млн. В машине три ряда сидений, причем она считается одной из самых просторных в своем классе. При длине 5003 мм кроссовер обладает просто огромным багажником – до 1571 л со сложенным 3 рядом и до 2741 л со сложенными вторым и третьим рядами сидений. Среди особенностей модели можно отметить 3-зонный климат контроль с антиаллергенным фильтром и навигационную систему Discover Media. При дорожном просвете 203 мм и полном приводе машина отлично подойдет для поездок на отдых в любое время года.
Chevrolet Traverse
Замыкает наш список американский кроссовер со стартовой стоимостью 3,91 млн рублей, он может быть укомплектован 7-ю или 8-ю креслами. У нас представлено только две комплектации, обе оснащаются двигателем V6 объемом 3.6 л и мощностью 318 л.с. Список опций безопасности скромнее, чем, например, у «корейца», но все самое нужное есть: многочисленные подушки безопасности, а также боковые шторки, датчики парковки и камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон и предупреждение о риске столкновения при движении задним ходом. При длине 5189 мм у машины самый огромный багажник - от 1645 до 2781 л (со сложенными сиденьями).
Все указанные цены действительный на начало 2022 года на официальных сайтах производителей.
- 6 730 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 6 440 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 875 000 РMazda CX-9 2009 в Москве
- 3 180 000 РMazda CX-9 2017 в Москве
- 3 280 000 РMazda CX-9 2017 в Москве
- 3 530 000 РVolkswagen Teramont 2019 в Москве
- 5 697 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 6 690 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 3 715 000 РMazda CX-9 2019 в Москве
- 5 210 000 РHyundai Palisade 2020 в Москве
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