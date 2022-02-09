5 ошибок американского автопрома: машины, которые не следовало выпускать
Chevrolet Aveo
После поглощения корейского бренда компанией GM, он стал выпускать Daewoo Kalos. Решив, что на североамериканском рынке не хватает экономичных малолитражек, GM решили начать выпуск модели в США под именем Chevrolet Aveo. Также ее пытались продавать под именами Pontiac Wave и G3. Машина была жалким подобием на качественный продукт, с низкой надежностью, из очень дешевых материалов и с убогой силовой установкой, которая с трудом сдвигала ее с места.
Jeep Compass
В 2006 году компания почуяла растущий интерес к кроссоверам и выкатила свой Compass. Если выражаться мягко, то стиль этой модели оставляет желать лучшего. Впрочем, концерн Chrysler в то время ничего лучше и не выпускал. Сборка модели была отвратительна, а выезжать на бездорожье на такой машине было бы безумием, несмотря на лейбл Jeep.
Chrysler Sebring
Еще одна неудача Chrysler из 2000-х. Эту модель компания создавала в надежде завоевать себе место на рынке компактных люксовых автомобилей, но ничего не вышло. Ужасные силовые агрегаты, внешность им под стать, интерьер выполнен из отвратительных материалов, при этом стоимость обслуживания у модели была заоблачная.
Hummer H2
Наверное, не все знают, но появлением на свет Hummer H1 обязан Арнольду Шварценеггеру. Рассмотрев его предложение и создав один из самых культовых внедорожников, компания AM General вряд ли хоть раз пожалела. Чего не скажешь о решении GM создать более традиционный внедорожник в том же стиле. Расчет был прост – Hummer H1 очень популярен, значит и Н2 добьется успеха. В итоге все вышло в точности наоборот – H2 был ужасен. Слишком дорогой, не особо роскошный, с бешеным расходом топлива и низким качеством сборки.
Chevrolet Tahoe Hybrid
2000-е явно были не лучшим периодом в истории GM. Даже хорошие начинания оборачивались провалом. Эту машину они решили выпустить на волне увлечения экономией топлива и заботой об окружающей среде. В принципе, у идеи были бы шансы сработать, сделай они все по уму. Но вместо того, чтобы добавить гибридную установку к небольшому двигателю, они добавили небольшую гибридную установку к 6-литровому V8. Плюс 10 тыс. долларов к стоимости Tahoe, мизерная разница в расходе топлива и осуждающие взгляды экологов – таковы результаты этой затеи.
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