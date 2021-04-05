5 ошибок автовладельцев, из-за которых машины ржавеют быстрее
Поэтому важно перед обработкой тщательно промыть не только кузов, но и днище, заранее сняв все пластиковые элементы, включая подкрылки, пыльники и защиту картера. Если же нанести, скажем, вибродемпфирующую мастику на не подготовленные должным образом колесные арки, то грязь и реагенты под ее слоем спровоцируют более интенсивную коррозию.
Нельзя использовать для борьбы со ржавчиной битум или отработанное масло, поскольку под таким слоем может возникнуть парниковый эффект, который неизбежно приведет к отслаиванию лакокрасочного покрытия. Не стоит разбавлять антикор растворителем, держаться он будет хуже.
Нештатная защита моторного отсека также может спровоцировать коррозийный процесс. Из-за таких «колхозных» накладок в подкапотном пространстве нарушается воздушный обмен, а смыть реагенты и грязь с днища автомобиля становится гораздо сложнее.
Еще один опасный вариант – виниловая или полиуретановая пленка. При нарушении технологии такая пленка не столько защитит кузов, сколько спровоцирует коррозийный процесс. А при последующем снятии – сойдет месте с лакокрасочным покрытием автомобиля. Строгое соблюдение технологии требуется даже при сезонной обработке автомобиля воском.
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