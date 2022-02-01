5 ошибок, которые делают водители при общении с инспектором ГИБДД
Спрашивать – а за что меня остановили?
Большинство экспертов сходятся во мнении – не нужно сразу спрашивать об этом сотрудника ГИБДД. Практика показывает, что если вы ничего не нарушили и вежливо общаетесь с инспектором, то проверка документов отнимет не более 1 минуты. А вот если водитель начинает вести себя не слишком уважительно, вместо приветствия требуя ответить на вопрос о причинах, то вас могут начать и по базам проверять. Найти ничего не найдут, зато время вы потеряете.
Выходить из машины
Вы имеете полное право ждать инспектора в своей машине, а он обязан по регламенту сам подойти к остановленной машине. В человеке, который выскакивает и сам бежит к посту ДПС, чувствуется нервозность. Это может побудить сотрудника ДПС более тщательно проверять и ваши документы, и саму машину, если на то будут основания.
Шутить
Это как раз тот случай, когда уместно сказать – шутить дома будете. Вообще, шутить с представителями правоохранительных структур при исполнении, очень дурацкая идея! И ваш юмор может быть не столь искрометен, как вы считали. Хуже всего, что желание юморить в такой ситуации некоторые инспекторы воспринимают как признак алкогольного или наркотического опьянения. Будьте вежливы и доброжелательны с сотрудниками ДПС, но не более.
Быть излишне честным
Никогда не надо отвечать на вопрос инспектора: «Выпивали на этой неделе?» утвердительно. Даже если вы пили три дня назад, необязательно сообщать об этом инспектору. В некоторых случая следы употребления алкоголя сохраняются в организме дольше 24 часов, а если вы сами признаетесь, что пили не так давно, то у инспектора будут все основания задержать вас по подозрению в управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения и направить на медицинское освидетельствование.
Соглашаться с нарушением или оправдываться
Мы не призываем вас оспаривать вменяемое нарушение, особенно если вы его совершили. Речь о том, что вы имеете право не согласиться с несправедливым решением инспектора. Только ваше несогласие обязательно должно быть зафиксировано в протоколе, особенно, если вы можете доказать свою правоту. Например, предоставив в суде записи с видеорегистратора.
Также не следует сразу же, едва вас остановят, признаваться в каком-то нарушении. Всегда ждите, что скажет вам инспектор. Чаще всего, как было сказано в начале, останавливают для обычной проверки документов.
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