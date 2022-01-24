5 ошибок, которые убивают аккумулятор машины
Частые поездки на небольшие расстояния
В морозную погоду двигатель заводится труднее, чем в теплое время года. В итоге аккумулятору приходится тратить больше энергии на запуск двигателя и ему необходимо больше времени на подзарядку, которая происходит во время движения автомобиля. Но многие проезжают на машине совсем небольшое расстояние, которое не покрывает потерянный заряд батареи. Кроме того, водители включают подогрев сидений и стекол, едва сев в машину, что увеличивает расход энергии. Если вы ежедневно совершаете несколько таких коротких поездок с периодичностью в несколько часов, возможно, стоит обеспечить регулярную подзарядку аккумулятора.
Оставленные включенными потребители энергии
Забывчивость некоторых водителей ведет к тому, что утром они обнаруживают разряженный аккумулятор. Чаще всего причина в не выключенных фарах, но если современные машины в основном гасят свет автоматически, то вот другие потребители энергии, которые вы не отключили самостоятельно, останутся включенными на всю ночь. Если видеорегистратор и прочие аксессуары не «убьют» батарею за ночь, то вполне справятся с задачей, если машина простоит без движения все выходные. Поэтому не забывайте отключать все лишнее, если оставляете машину на длительную стоянку.
Грязь между клеммами
Наличие грязи между положительными и отрицательными клеммами может служить мостиком для утечек тока и постепенно ведет к разрядке аккумулятора. Так что держите разъемы в чистоте, проверяйте их и при необходимости очищайте от загрязнений.
Отсутствие обслуживания аккумулятора при долгой стоянке
Машина может оказаться припаркованной на долгое время по разным причинам, но это не значит, что ей не требуется обслуживание. Когда автомобиль ездит, аккумулятор подзаряжается до приемлемого состояния, даже при высоких нагрузках. А вот если вы решили не пользоваться автомобилем несколько недель или месяцев, то обязательно надо периодически подзаряжать аккумулятор самостоятельно, т.к. он разряжается даже при полностью отключенных потребителях энергии.
Игнорирование первых тревожных сигналов
Аккумулятор не умирает в одночасье, если сильно не постараться. Обычно о начале проблем он сигнализирует водителю, например, мерцанием фар при холодном запуске двигателя. Проверить заряд можно включив фары одновременно с зажиганием, если они стремятся погаснуть, ваша батарея явно не в форме.
Как продлить жизни аккумулятору?
Купите вольтметр и контролируйте уровень заряда, он должен быть 12 В, если ниже – подзарядите. При использовании машины для коротких поездок в зимнее время сведите к минимуму потребители энергии. По возможности, приобретите специальное устройство для подзарядки аккумулятора.
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