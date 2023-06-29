5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Причиной провала всех пяти автомобилей стала безопасность пассажиров второго ряда. Основные усилия производителей сосредоточены на водителе и переднем пассажире, а задних пассажиров защищают лишь ремни безопасности. И то, как выяснилось, недостаточно эффективно.
Тестовый манекен или бился головой о спинку переднего сидения, или проскальзывал под ремнем безопасности. Все это чревато серьезными травмами в случае реального ДТП. «Общая проблема заключается в том, что голова заднего пассажира находится в опасной близости от спинки переднего сиденья. Во многих случаях состояние манекена указывало на риск травм шеи или грудной клетки. Все это говорит нам о том, что задние ремни безопасности нуждаются в доработке», – пояснил президент IIHS Дэвид Харки.
-
19.05.2023, 08:12
Toyota Tacoma нового поколения: 330 сил и никаких компромиссов
Компания Toyota представила среднеразмерный пикап Tacoma четвертого поколения. Внедорожник получил новую силовую установку на 330 «лошадей», сохранил механическую коробку и внушительную грузовую платформу.Читать далее
-
11.05.2023, 08:18
Новый Ford Ranger Raptor форсировали до 411 сил (видео)
Компания Ford представила экстремальный пикап Ranger Raptor нового поколения год назад. Продажи в Европе стартовали осенью. Сейчас автомобиль добрался и до североамериканского рынка. Версия для США получила серьезные доработки.Читать далее
-
16.02.2023, 08:15
Женщины выбирают лучший автомобиль года: кто вышел в финал?
Итоги международного конкурса «Женский автомобиль года» (WWCOTY) по традиции подведут 8 марта. А пока авторитетное жюри, состоящее из 63 автомобильных журналисток из 45 стран мира, назвало имена победителей в каждой из шести специальных номинаций.Читать далее
-
30.11.2022, 08:14
Пожар уничтожил пять автомобилей, арендованных под отпуск Байдена
Краткосрочный отпуск, приуроченный ко Дню благодарения, президент США Джо Байден провел на фешенебельном курорте на острове Нантакет, штат Массачусетс. Вспыхнувший пожар уничтожил все пять автомобилей, арендованных Секретной службой.Читать далее
-
11.08.2022, 10:14
Toyota RAV4 стала в США бестселлером легкового сегмента
В июле американские дилеры реализовали чуть более миллиона новых легковых автомобилей или на 12% меньше, чем годом ранее. Все пять первых мест в рейтинге продаж заняли японские модели.Читать далее
-
05.08.2022, 14:35
Подушка безопасности убила еще одного водителя
Смертельно опасные эйрбеги Takata в очередной раз подтвердили свою зловещую репутацию. 29-й жертвой стал водитель внедорожника Ford Ranger. В 2016 году владельцу направляли приглашение в дилерский сервис на замену подушки безопасности, но машина так и не была отремонтирована.Читать далее
-
19.05.2023, 08:12
Toyota Tacoma нового поколения: 330 сил и никаких компромиссов
Компания Toyota представила среднеразмерный пикап Tacoma четвертого поколения. Внедорожник получил новую силовую установку на 330 «лошадей», сохранил механическую коробку и внушительную грузовую платформу.Читать далее
-
11.05.2023, 08:18
Новый Ford Ranger Raptor форсировали до 411 сил (видео)
Компания Ford представила экстремальный пикап Ranger Raptor нового поколения год назад. Продажи в Европе стартовали осенью. Сейчас автомобиль добрался и до североамериканского рынка. Версия для США получила серьезные доработки.Читать далее
-
16.02.2023, 08:15
Женщины выбирают лучший автомобиль года: кто вышел в финал?
Итоги международного конкурса «Женский автомобиль года» (WWCOTY) по традиции подведут 8 марта. А пока авторитетное жюри, состоящее из 63 автомобильных журналисток из 45 стран мира, назвало имена победителей в каждой из шести специальных номинаций.Читать далее
-
30.11.2022, 08:14
Пожар уничтожил пять автомобилей, арендованных под отпуск Байдена
Краткосрочный отпуск, приуроченный ко Дню благодарения, президент США Джо Байден провел на фешенебельном курорте на острове Нантакет, штат Массачусетс. Вспыхнувший пожар уничтожил все пять автомобилей, арендованных Секретной службой.Читать далее
-
11.08.2022, 10:14
Toyota RAV4 стала в США бестселлером легкового сегмента
В июле американские дилеры реализовали чуть более миллиона новых легковых автомобилей или на 12% меньше, чем годом ранее. Все пять первых мест в рейтинге продаж заняли японские модели.Читать далее
-
05.08.2022, 14:35
Подушка безопасности убила еще одного водителя
Смертельно опасные эйрбеги Takata в очередной раз подтвердили свою зловещую репутацию. 29-й жертвой стал водитель внедорожника Ford Ranger. В 2016 году владельцу направляли приглашение в дилерский сервис на замену подушки безопасности, но машина так и не была отремонтирована.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий