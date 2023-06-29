5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)

В очередной серии краш-тестов, проведенных IIHS , участвовали пять среднеразмерных пикапов: Ford Ranger, Nissan Frontier, Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma и Jeep Gladiator. Обновленные испытания с 40-процентным перекрытием оказались для них слишком сложными. Ни одна модель не удостоилась оценки «Хорошо», лишь одна сумела заслужить «Приемлемо» (Nissan Frontier), еще одна получила пограничные оценки (Ford Ranger). Безопасность остальных трех пикапов была признана слабой.

Причиной провала всех пяти автомобилей стала безопасность пассажиров второго ряда. Основные усилия производителей сосредоточены на водителе и переднем пассажире, а задних пассажиров защищают лишь ремни безопасности. И то, как выяснилось, недостаточно эффективно.

Тестовый манекен или бился головой о спинку переднего сидения, или проскальзывал под ремнем безопасности. Все это чревато серьезными травмами в случае реального ДТП. «Общая проблема заключается в том, что голова заднего пассажира находится в опасной близости от спинки переднего сиденья. Во многих случаях состояние манекена указывало на риск травм шеи или грудной клетки. Все это говорит нам о том, что задние ремни безопасности нуждаются в доработке», – пояснил президент IIHS Дэвид Харки.

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