5 полезных опций, которыми можно дооснастить автомобиль после покупки
Фото: tarantas.news
Вместо штатной аудиосистемы можно установить мультимедийное устройство с сервисами Яндекс.Авто, навигатором и голосовым помощником. К нему можно подключить штатные динамики и камеру заднего вида. В любой автомобиль можно установить датчики контроля «слепых» зон. В комплект входит два динамика, два радарных датчика, которые крепятся на двусторонний скотч или саморезы под задним бампером. От блока связи с помощью провода подключаются «таблетки»-индикаторы, имеющие характерную пиктограмму приближающегося авто.
Дооснастить большинство автомобилей круиз-контролем можно в специализированном сервисном центре. Система автоматической регулировки скорости процесс вождения более комфортным и безопасным. Наконец, еще одна последняя опция – доводчик дверей. Плавное закрытие двери автомобиля обеспечивают специальные механизмы, которые самостоятельно притягивают дверцу, если ее толкнули с недостаточной силой. Подобные системы штатно устанавливаются на автомобили премиум-класса, но дооснастить подобной опцией можно практически любой недорогой новый или поддержанный автомобиль.
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