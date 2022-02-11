5 премиальных автомобилей с пробегом не дороже 2 млн рублей
Редакция портала Carsweek составила ТОП-5 подержанных автомобилей премиум-брендов, которые можно купить дешевле 2 млн рублей. При этом во внимание принимались только машины не старше 5 лет, с пробегом не более 100 тысяч километров и официально прошедшие проверку по всем основным параметрам.
Genesis G70
В оговоренный бюджет укладываются седаны 2018 года выпуска с пробегом порядка 80 000 – 90 000 километров. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 190 л.с., который работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. В оснащение входит парящий экран медиасистемы, кожаный салон, двухзонный климат-контроль и премиальная акустическая система.
Audi Q3
За 2 млн рублей можно присмотреть компактный кроссовер 2018 года выпуска с пробегом под 100 000 километров. Это будет автомобиль с 2,0-литровым мотором мощностью 180 сил, роботизированной коробкой передач и полным приводом. Расход бензина приятно удивит – 6,5 литра на 100 км в смешанном цикле. В салоне порадует атмосферная подсветка, климат-контроль и сервопривод пятой двери.
Volvo V40 Cross Country
Шведский кросс-универсал оснащается экономичным 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 120 л.с., который тратит всего 3,9 литра топлива на 100 километров пути. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – передний. За 2 млн можно приобрести машину 2017 года выпуска. Приятным дополнением станет кожаный салон и современные электронные системы активной безопасности.
Mercedes-Benz CLA
Автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 70 000 рублей стоит порядка 2 млн рублей. Под капотом будет установлен 1,6-литровый мотор мощностью 150 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Стандартно автомобиль имеет кожаный салон и современную медиасистему. Из минусов можно назвать только небольшой дорожный просвет.
BMW 3-Series
Отличным выбором станет покупка породистого баварского седана BMW 3-Series. Он немного дешевле конкурентов – за машину 2017 года в хорошем состоянии придется расстаться с суммой в 1,8 млн рублей. Седан оснащен 2,0-литровым мотором мощностью 184 л.с. и 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний.
- 5 990 000 РBMW 3 серия 1994 в Москве
- 1 910 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
- 4 070 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 4 030 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 4 360 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 2 800 000 РAudi Q3 2018 в Москве
- 4 540 000 РBMW 3 серия 2022 в Москве
- 1 020 000 РVolvo V40 Cross Country 2013 в Москве
- 5 280 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 4 660 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий