5 превосходных корейских автомобилей, которые заслуживают внимания: фото
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Южная Корея сегодня производит одни из самых доступных автомобилей. Из-за того, что корейские автомобили не обладают репутацией именитых брендов, таких как Mercedes и BMW, они позволяют покупателям получать очень выгодные предложения.
Как правило, автомобили корейского производства имеют хорошую стоимость, также в последнее время наблюдается рост моделей, ориентированных на производительность, а это означает, что есть несколько отличных вариантов от хэтчбеков до внедорожников.
Kia Stinger GT
Kia Stinger GT предлагает почти все, что вы можете пожелать, от современного седана. Стильный внешний вид, отличная производительность, приличный уровень практичности и отличная цена. Такой южнокорейский ответ на предложения BMW и Mercedes. Российские дилеры Kia предлагают эту модель по цене от 3,3 млн рублей, за эти деньги вы получаете Stinger GT Line с двухлитровым бензиновым T-GDI мощностью 247 л.с., который работает в паре с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом, а также спортивный и элегантный стиль.
Kia Picanto GT Line
Kia Picanto пользуется большой популярностью, особенно среди начинающих водителей, к тому же спрос на автомобиль связан с его невысокой стоимостью. Kia не стала скупиться и представила модель GT Line, в которой прослеживается классический стиль хэтчбека, но присутствуют красные элементы, также наблюдается улучшенное качество сборки. В качестве городского автомобиля вы не ошибетесь, если выберете Picanto GT, поскольку его уровень комфорта и практичности достаточно высок, здесь есть пространство для ног и головы, а также лучший в классе 255-литровый багажник. Российские дилеры Kia предлагают Picanto GT Line с мотором объемом 1.2 литра мощностью 84 л. c. на автомате по цене от 1,2 млн рублей.
Genesis GV80
Genesis — это уже премиальный бренд, и это сразу видно по GV80. Визуально GV80 впечатляет, а размер делает его отличным вариантом для тех, кто ищет практичный и роскошный кроссовер. По размеру он ближе к BMW X5, а в стиле есть что-то от Bentley. Высококачественный кожаный салон с элементами из дерева и металла, а также общий комфорт делают его одним из лучших кроссоверов в своей категории. В комплектации Prestige GV80 предлагают в России от 4,9 млн рублей.
Kia K5 GT
Еще один спортивный вариант от Kia — K5 GT, который оснащен впечатляющим 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 194 л.с., но его особенность также заключается в том, что K5 поставляется в формате FWD. Предлагают российские дилеры такой вариант по цене от 2,5 млн рублей. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется примерно за 5 секунд, что делает Kia одним из самых быстрых автомобилей, производимых в Южной Корее. А отличная 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением отличается плавным переключением. Что касается интерьера, здесь тоже все продумано.
Genesis G80
Еще одно роскошное предложение от Genesis — G80. Правда, в России отсутствует спортивная версия G80 Sport, где автомобиль выглядит более привлекательно, а также имеет роскошный интерьер. В России в топовой комплектации G80 стоит 3,5-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 379 л.с., такой же мотор идет и в спортивной версии. Стоит Genesis G80 с таким мотором от 5,5 млн рублей.
Комплектации и технические характеристики
|KIA Picanto GT Line 1.2 AT
|KIA Stinger GT Line 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|2017
|Год выпуска, по
|2021
|2021
|Кузов
|хэтчбек
|лифтбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|84
|247
|Объем двигателя
|1248
|1998
|Тип трансмисии
|автомат 4
|автомат 8
|Привод
|передний
|полный
|Городской цикл
|7.0
|12.7
|Загородный цикл
|4.5
|7.2
|Смешанный цикл
|5.4
|9.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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