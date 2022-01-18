5 причин купить электромобиль в 2022 году
Бесплатная парковка
Как и во всем мире переход с машин с ДВС на электромобили в России стимулируется различными льготами. В частности, я ряде крупных городов действует бесплатная парковка для электромобилей. Лучше всего ситуация обстоит, конечно же, в Москве. Там к тому же право на бесплатную парковку отслеживается автоматически, тогда как в других городах нужно будет обратиться за включением автомобиля в список льготников.
Льготы при покупке
В августе 2021 года в России утвердили постановление о субсидировании покупки электромобиля, правда только российской сборки. Субсидия составит до 25% стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей. Также в ближайшие два года в стране появится почти 3 тысячи станций быстрой зарядки.
Тишина и мгновенный крутящий момент
Отсутствие ДВС под капотом делает машину практически беззвучной, вы буквально слышите только шорох шин по дороге. Для многих это очень непривычно, но зато в долгой поездке меньше устаешь от гула двигателя.
Так же в электромобилях, опять же из-за того, что работают они от электромотора, огромный крутящий момент доступен с самых низов. Просто жмете «газ» и моментально набираете желаемую скорость, без переключения скоростей, ожидания выхода на рабочие обороты и прочего.
Не нужно прогревать двигатель, но можно подогреть салон
Отсутствие ДВС решает проблему с его прогревом, вы не ограничены во времени, когда нельзя повышать обороты двигателя выше 2000 до выхода на рабочую температуру. В мороз вы пару минут ждете включения обогревателя и едете, не тратя напрасно горючее и не отравляя окружающий воздух продуктами сгорания топлива.
Еще одним плюсом является таймер прогрева салона, по аналогии с отложенным стартом стирки. Просто ставите желаемую температуру и время, к которому она вам нужна в автомобиле, и все. Это очень просто, надежно и доступно без каких-то дополнительных ухищрений.
Экономия на обслуживании
Цена горючего непредсказуема. Тарифы на электроэнергию растут более умеренно, плюс «расход электричества» у электромобилей очень низкий, если сравнивать с расходом любого горючего на одинаковой дистанции.
Поскольку устройство электромобиля намного проще, он реже ломается. По факту, главной проблемой пока остается батарея, точнее ее ресурс службы и емкость. Но они постоянно увеличиваются, и в ближайшее время машины с запасом хода в 1000 км могут стать обычным явлением. А ресурс батареи уже составляет 10 лет, что примерно равно сроку эксплуатации автомобиля.
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