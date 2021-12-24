5 признаков качественного бензина
Редакция сайта Тарантас Ньюс разобралась в вопросе и рассказала по каким признакам можно отличить качественный бензин от суррогата.
Цвет топлива
Несертифицированные присадки способны вывести их строя топливную систему автомобиля или стать причиной поломки двигателя. Если набрать бензин в прозрачную емкость и посмотреть цвет жидкости на свет, она должна быть прозрачной с желтоватым оттенком.
Наличие примесей
Определить, какие примеси добавлены в топливо, возможно только в лаборатории. В полевых условиях можно капнуть немного бензина на бумагу или белую тряпку. После испарения топлива на поверхности не должно быть разводов. Наличие жировых пятен свидетельствует о примесях.
Наличие воды
Вода в топливе может привести к окислению металлов в рабочих узлах автомобиля, что чревато дорогостоящим ремонтом. Проверить наличие воды в бензине можно с помощью марганцовки. Если вода есть – бензин окрасится в розовый цвет даже от одной капли марганцовки. Если топливо качественное, то никакой реакции не произойдет.
Запах топлива
Специально совать нос в бензобак не надо. Сильный запах некачественного топлива, в котором присутствует нафталин или сероводород, вы почувствуете даже на расстоянии. После заправки таким бензином неестественным будет и выхлоп автомобиля.
Расход
Некачественное топливо быстрее сгорает, что приводит к увеличенному расходу. Если вы заметили, что бензина на поездку по одному и тому же маршруту уходит больше, стоит задуматься о смене АЗС.
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